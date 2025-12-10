宜鼎推LPCAMM2與CAMM2系列記憶體模組 專攻小型邊緣AI系統

球嵌入式儲存與工控記憶體領導品牌宜鼎國際（5289）正式推出 LPDDR5X CAMM2（亦稱LPCAMM2）與 DDR5 CAMM2 模組。此系列產品採用創新的雙通道記憶體架構，兼具纖薄外型、高頻寬、可升級與抗震等特性，適用於嚴苛環境中的小尺寸邊緣AI系統、CompactPCI及強固型筆電，為下個世代的邊緣AI與嵌入式應用奠定更彈性、更可靠的記憶體標竿。

宜鼎表示，CAMM2與LPCAMM2 記憶體將於本季送樣，透過極纖薄、可升級的全新模組設計，為邊緣系統帶來最大擴充彈性。

宜鼎指出，相較傳統SODIMM模組，宜鼎CAMM2與LPCAMM2採用創新的雙通道設計，模組外型纖薄，並以水平方式緊密貼合在主機板上，此設計相較SODIMM模組可節省高達60%的系統安裝空間，顯著提升機構配置彈性，為小尺寸工業電腦、無風扇系統創造更多系統設計餘裕與散熱空間。

此外，CAMM2與LPCAMM2模組皆採用螺絲鎖固安裝，提升在高振動環境中的穩固性。而在系統升級與擴充彈性方面，以往LPDDR類型記憶體採用「IC on Board」模式焊接在主板上，若有後續升級需求，需替換整塊主板，難度與維護成本較高；而今，LPCAMM2透過模組化LPDDR5X IC設計首度突破了此項瓶頸，為系統帶來更高的升級與維修彈性。

對於嵌入式系統與邊緣裝置而言，穩定的傳輸訊號至關重要。CAMM2與LPCAMM2模組降低了系統主板的走線複雜度，可有效消除傳統DIMM插槽因未插滿模組而產生的殘線效應（Stub），避免訊號反射干擾，大幅提升高速資料傳輸下的穩定性與訊號完整性。

此外，CAMM2與LPCAMM2在系統內的安裝位置更靠近CPU，進而達成降低延遲、提高頻寬的效果，實現最高128-bit的資料傳輸。在效能方面，CAMM2支援最高6400 MT/s的傳輸速度，可滿足AI推論的即時運算需求；而LPCAMM2則採用最新LPDDR5X顆粒，速度可進一步達到業界領先的8533 MT/s，並以僅1.05V的超低工作電壓運行，有效降低邊緣系統功耗，可延長續航力並減輕散熱負擔。

在穩定高效、可升級、低功耗等多重優勢加乘下，CAMM2與LPCAMM2模組特別適用於重工運輸、電信基礎建設等嚴苛環境中的小型邊緣系統，或者關鍵任務現場的CompactPCI、強固型筆電等裝置。