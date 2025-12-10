宏碁通信推出智慧工安背心 將於台北國際建築建材展展出

在現代產業環境中，受到產業型態轉變、作業風險提升以及人力結構改變所帶來的挑戰，智慧工安愈發受到重視。宏碁（2353）集團旗下宏碁通信看準市場需求，推出兼具備降溫、緊急求助及移動監測的智慧工安背心，能結合環境監測和人員監測，創造智慧工安系統和從業人員之間的互動，有效降低事故風險，增加從業人員的保障。本次更將於台北國際建築建材展展出。

「智慧工安」可分為環境監測與人員監測兩大領域，前者能透過各類感測器與裝置，自動偵測環境狀態；人員監測則透過穿戴設備或主動回傳方式，用於掌握作業人員的生理、位置與行為狀態。宏碁通信打造完整的智慧工安解決方案，推出具備多項功能的智慧工安背心，透過感測器、定位系統、AI 監控、智慧背心等AI和IOT技術，即時掌握人員與設備狀態，提前偵測異常，從「事後處理」轉向「事前預防」，大幅降低事故風險。

宏碁通信推出全新智慧工安背心，在背心中設計主動式散熱系統，持續有效地降低身體溫度，並且配備濾網，可以避免環境沙塵吸入背心當中，且適用於炎熱的夏天，降低從業人員中暑的風險。此設計亦呼應勞動部近期「擴大補助高溫作業防護設施及器具」政策，透過相關設備及器具，協助高溫環境下的從業人員降低體溫，提升整體工作環境的安全性及舒適度。

同時，面對複雜且高變化的作業工程環境，智慧工安背心上除了貼有反光條外，其主動式LED可以在黑暗的環境下主動提醒、增加人員和車輛的反應時間。宏碁通信智慧工安背心不只是防護裝備，更象徵打造安全合規工作環境的承諾。

現今的智慧工安更加重視可追溯的數據、完整的記錄與預警機制，有助企業降低風險、強化管理並符合法規要求。宏碁通信為滿足多元的使用需求，其智慧工安背心配備NFC識別、藍牙定位、Wi-Fi傳輸、語音輸入、警示音、以及電子紙顯示器功能。當智慧工安系統偵測到人員有潛在危險或違反規定時，會透過警示音提醒，並將相關資訊送到電子紙螢幕上，讓從業人員立即調整。

若從業人員遭遇危險或受困時，則可以開啟警急呼叫模式，透過語音輸入，將自己的狀況傳回到智慧工安系統，並且可藉由智慧工安背心發出長鳴聲，以利救難人員定位。智慧工安背心另外可搭配智慧手環或智慧戒指，將從業人員的生理數據回傳至智慧工安系統，用最快的速度反映人員的突發狀況。