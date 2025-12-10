家登11月營收雙升 公司持續衝刺今年最佳成績

國內知名關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)今(10)日公布2025年11月營收報告，集團合併營收約為7.33億元，月增11.4%、年增46%，營運呈現「雙增」；累積今年前11月營收約64.7億元、年增8.6%。家登表示，第4季光罩載具及晶圓載具雙雙發力，工廠全力趕工，產能滿載，出貨暢旺到年底，希望今年衝出最佳成績，並持續備貨2026，續強到明年。

家登表示，11月出貨強勁，先進製程光罩載具EUV POD單月出貨量達新里程碑，強力挹注營收及獲利；晶圓載具FOUP優勢顯著，高潔淨度數據表現協助客戶改善生產效率及良率，市占率大幅提升，且還有大幅成長空間。伴隨AI趨勢應用普及，加速先進製程成長，家登系列產品進一步拉大優勢，光罩載具、晶圓載具、先進封裝載具乘此浪潮，發展可期。家登積極布局產能，應對海外及國內外關鍵客戶積極拉貨，望能突破產能瓶頸，衝刺今年最佳成績單。

家登2025再度獲得「永續界的奧斯卡」TCSA 全球暨台灣企業永續獎，永續綜合績效獎的台灣100大永續典範企業獎及永續報告書獎電子資訊製造業-第1類金級。今年盛事再度創下紀錄，共1075家企業共襄盛舉，占上市櫃總市值83%，同時出動了1844位專家及志工評審，決選出最後的各項得獎者，是所有企業的共同努力，才讓台灣在ESG發展的道路上不斷進步，每一步雖辛苦，但家登強調公司仍會堅定前行，並持續投入，落實社會責任，共創企業價值 。