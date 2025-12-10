聯電循環經濟資源創生中心開幕 自地自建打造循環再生新典範

聯電（2303）今(10)日舉行「循環經濟資源創生中心」開幕典禮。這座由聯電投資18億元、於南科廠區內自地自建的廢棄物資源化再生基地，透過與協力廠商的技術合作，整合台灣廠區所產生的製程廢液與廢汙泥，進行再生利用。預估創生中心啟用後，每年約可將1.5萬公噸廢棄物轉換為資源化產品，台灣廢棄物減量比例可達1/3，並創造約一億元的綠色經濟產值。

聯電在今日舉行的開幕典禮，特別邀請國科會副主委蘇振綱、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、南科管理局局長鄭秀絨及台南市副市長趙卿惠等貴賓蒞臨，共同見證聯電推動循環經濟、實現永續製造的具體成果與承諾。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示：「創生中心是南科首座以循環經濟為核心的廢棄物資源化研發基地，也是產業永續轉型的重要里程碑。聯電選擇在廠區內自建此中心，就是為了推動廢棄物廠內循環利用與資源化，讓廢棄物轉化為具經濟價值的產品。這不僅提升了廠區的環保效能，也展現我們對資源循環與全球淨零趨勢的長期承諾。」

聯電創生中心與合作夥伴運用創新技術，讓半導體產業製程中產的廢棄物重新變成有用的資源。其中，晶圓清洗過程產生的IPA(異丙醇)與EBR(晶邊清洗液)廢液，經過純化後再製成工業級原料產品，未來將更進一步研發純化成電子級產品，回到半導體產線循環使用；無法純化的廢溶劑則透過熱裂解技術，轉換成燃料氣於廠內循環使用；而氟化鈣污泥經處理後則變成人造螢石，可提供鋼鐵業作為助熔劑，減少鋼鐵廠使用天然螢石數量，降低對環境的衝擊。

聯電依據公司永續策略藍圖，制定循環經濟發展方向，以「零廢棄」為最終目標，積極推動廢棄物廠內循環利用與資源化，持續降低廢棄物委外處理量。公司近年已執行多項循環再利用專案，包括將製程產生的廢稀硫酸於廠內自行去除雙氧水後，作為氨氮廢水處理或空氣污染防制設備的藥劑使用；同時，亦積極推動廢光罩的資源化，以及硫酸銅廢液電解產出金屬銅的專案，將廢棄物再生成石英基板及銅棒並對外銷售。藉由創生中心的成立，更進一步提升廢棄物加值利用的效益，實現「轉廢為寶」的循環再生價值，為企業永續發展注入新動能。

創生中心建築面積約5,900平方公尺，總樓地板面積約9,000平方公尺，全棟依循綠建築規範設計，屋頂設有太陽能板，並規劃導入大型定置型氫能燃料電池，以潔淨能源強化廠區再生能源自給能力。中心內亦設有兼具環保與永續教育功能的多功能展廳，其創新展示空間設計榮獲2025年國際獎項協會IAA頒發的缪思設計大獎(MUSE Design Awards)及倫敦設計獎(London Design Awards)金獎。未來，聯電將持續研發更多廢棄物再利用項目，與價值鏈夥伴共創環境效益，並在當地促進更多就業機會，實現產業與社會共榮願景。