LINE WEBTOON 海外與授權成績亮眼 「創作助力計劃」強化創作能量

LINE WEBTOON於10日公布2025年「年度十大熱門作品」並同步揭曉「全球IP孵化器」策略整體成果。今年在推動台灣作品國際化上表現亮眼，出海作品累計總數較去年成長11%；在IP發展上持續拓展授權領域，整體授權營收較去年成長20%，展現台灣內容的競爭力與多元發展潛力。

LINE WEBTOON宣布推出全新「創作助力計劃」，作為全球WEBTOON With計畫的一部分，對齊國際條漫市場導入助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容精緻度，推動台灣條漫生態持續成長。

LINE WEBTOON致力推動台灣作品國際化與IP多元發展，今年雙雙迎來亮眼佳績。2025年台灣作品於海外市場展現強勢成長，《耳邊蜜語》成功打入條漫市場成熟的韓國市場，2025年在韓國的銷售額較台灣2024年同期高出四倍，不僅帶動創作者收入提升，也再次證明台灣作品在題材與品質上的國際競爭力。

今年台灣作品的授權發展亦持續拓展，涵蓋影視、小說、AI與多項實體商品。小說化授權較去年成長三倍；同時也計劃將角色授權運用於AI聊天機器人，展現IP延伸應用的多元可能性。

由台灣創作者廖軒毅創作的《黑盒子》原著改編為同名影集於上映後獲得高度回響，作品流量上線當周即成長近 90%，新讀者占比更在首周提升四倍。影視化成功吸引大量新讀者進入平台，進一步擴大作品影響力與受眾基礎。

隨著全球條漫市場持續成長，內容製作也從「量」走向「質」，對劇本、分鏡與美術的精緻化要求不斷提高。LINE WEBTOON觀察日韓市場已普遍導入系統化助手支援制度，以確保品質與連載節奏；相較之下，台灣多數創作者以個人或小型工作室模式運作，創作負荷相對較重。為打造健康且可持續的本地創作生態，LINE WEBTOON推出全新「創作助力計劃」，建立從前期培育到後期製作的完整支持鏈，包含助手支援機制，協助創作者提升創作效率與內容品質。