快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

LINE WEBTOON 海外與授權成績亮眼 「創作助力計劃」強化創作能量

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE WEBTOON公布2025年度熱門漫畫排行榜。LINE WEBTOON／提供
LINE WEBTOON公布2025年度熱門漫畫排行榜。LINE WEBTOON／提供

LINE WEBTOON於10日公布2025年「年度十大熱門作品」並同步揭曉「全球IP孵化器」策略整體成果。今年在推動台灣作品國際化上表現亮眼，出海作品累計總數較去年成長11%；在IP發展上持續拓展授權領域，整體授權營收較去年成長20%，展現台灣內容的競爭力與多元發展潛力。

LINE WEBTOON宣布推出全新「創作助力計劃」，作為全球WEBTOON With計畫的一部分，對齊國際條漫市場導入助手制度，協助創作者提升連載穩定度與內容精緻度，推動台灣條漫生態持續成長。

LINE WEBTOON致力推動台灣作品國際化與IP多元發展，今年雙雙迎來亮眼佳績。2025年台灣作品於海外市場展現強勢成長，《耳邊蜜語》成功打入條漫市場成熟的韓國市場，2025年在韓國的銷售額較台灣2024年同期高出四倍，不僅帶動創作者收入提升，也再次證明台灣作品在題材與品質上的國際競爭力。

今年台灣作品的授權發展亦持續拓展，涵蓋影視、小說、AI與多項實體商品。小說化授權較去年成長三倍；同時也計劃將角色授權運用於AI聊天機器人，展現IP延伸應用的多元可能性。

由台灣創作者廖軒毅創作的《黑盒子》原著改編為同名影集於上映後獲得高度回響，作品流量上線當周即成長近 90%，新讀者占比更在首周提升四倍。影視化成功吸引大量新讀者進入平台，進一步擴大作品影響力與受眾基礎。

隨著全球條漫市場持續成長，內容製作也從「量」走向「質」，對劇本、分鏡與美術的精緻化要求不斷提高。LINE WEBTOON觀察日韓市場已普遍導入系統化助手支援制度，以確保品質與連載節奏；相較之下，台灣多數創作者以個人或小型工作室模式運作，創作負荷相對較重。為打造健康且可持續的本地創作生態，LINE WEBTOON推出全新「創作助力計劃」，建立從前期培育到後期製作的完整支持鏈，包含助手支援機制，協助創作者提升創作效率與內容品質。

「創作助力計劃」 的導入不僅協助作家配置所需人力，也延伸至內容品質管理與人才培育。透過官方的輔導與助手媒合流程，協助創作者與助手建立穩定合作模式，同時讓助手在專案中累積經驗，逐步為下一代條漫創作者，形成人才培育的正向生態。「創作助力計劃」 已於今年第4季啟動試行，包含作品與助手的選定與媒合作業，2026年推行，持續強化台灣條漫的製作能量與產業競爭力

台灣創作者廖軒毅的《黑盒子》原著改編為同名影集於上映後獲得高度回響，帶動原著流量。LINE WEBTOON／提供
台灣創作者廖軒毅的《黑盒子》原著改編為同名影集於上映後獲得高度回響，帶動原著流量。LINE WEBTOON／提供

創作者 市場 LINE

延伸閱讀

國軍染毒！醫務兵大擔帶喪屍煙彈進營區 遭判拘役40天

高市早苗重申竹島領土立場 韓國政府回應反駁

不只聖石風暴…黃金投資3種常見詐騙手法

雙12限定！STUDIO A特賣會Apple認證機最低2.6折起 全台這3家門市開賣

相關新聞

家登11月營收雙升 公司持續衝刺今年最佳成績

國內知名關鍵性貴重材料保護、傳送及儲存解決方案整合服務商家登精密(3680)今(10)日公布2025年11月營收報告，集...

崇越11月營收續增13% 前11月營收年增近二成至611億元

半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商─崇越（5434）公布2025年11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，為...

聯電循環經濟資源創生中心開幕 自地自建打造循環再生新典範

聯電（2303）今(10)日舉行「循環經濟資源創生中心」開幕典禮。這座由聯電投資18億元、於南科廠區內自地自建的廢棄物資...

歐盟CRA將上路 資安院啟動漏洞獵捕活動 提升台廠資安合規意識

隨著歐洲「歐盟韌性法案」（CRA）即將上路，數發部旗下國家資通安全研究院今（10）日宣布啟動「資安漏洞獵捕活動」，鼓勵國...

從科技製造到永續創新 聯電在台南啟動循環經濟新平台

聯華電子位於南部科學園區Fab12A廠區內的「循環經濟資源創生中心」10日正式啟用。國科會副主委蘇振綱、環境部資源循環署...

工研院無人商店以全影像 AI、邊緣運算 打造「拿了就走」新零售

工研院攜手統一超（2912）三年內打造三間無人商店X-STORE，從技術原型走向多地商業化試點，從技術驗證、優化、商用化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。