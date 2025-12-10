聯電18億南科打造創生中心 轉換廢棄物創造綠色經濟

晶圓代工廠聯電今天舉行循環經濟資源創生中心開幕典禮，共同總經理暨永續長簡山傑表示，創生中心斥資新台幣18億元打造，每年可將1.5萬公噸廢棄物轉換為資源化產品，廢棄物減量比例可達1/3，創造約1億元綠色經濟產值。

聯電循環經濟資源創生中心開幕典禮由簡山傑主持，國科會副主委蘇振綱及環境部資源循環署長賴瑩瑩等人也出席見證聯電推動循環經濟的里程碑。

簡山傑說，創生中心是南科首座廠區內資源化研發基地，也是產業永續轉型重要里程碑，創生中心依循建築規範設計，內部設有兼具環保與永續教育功能的多功能展廳，創新展示空間設計獲得2025年國際獎項協會IAA頒發的謬思設計大獎及倫敦設計獎金獎。

簡山傑表示，循環經濟不是單一企業能夠完成，應與價值鏈夥伴共同合作，打造更具韌性的產業生態。聯電與合作夥伴運用創新技術，讓半導體產業製程中產出的廢棄物重新變成有用的資源。

聯電指出，晶圓清洗過程產生的IPA（異丙醇）與EBR（晶邊清洗液）廢液，經過純化後再製成工業級原料產品，未來將進一步研發純化成電子級產品，回到半導體產線循環使用。

至於無法純化的廢溶劑則透過熱裂解技術，轉換成燃料氣於廠內循環使用。氟化鈣污泥經處理後變成人造螢石，可提供鋼鐵業作為助熔劑，減少鋼鐵廠使用天然螢石數量，降低對環境的衝擊。

聯電表示，依據永續策略藍圖制定循環經濟發展方向，以「零廢棄」為最終目標，積極推動廢棄物廠內循環利用與資源化，持續降低廢棄物委外處理量。

聯電指出，近年已執行多項循環再利用專案，包括將製程產生的廢稀硫酸於廠內自行去除雙氧水後，作為氨氮廢水處理或空氣污染防制設備的藥劑使用；亦積極推動廢光罩的資源化，以及硫酸銅廢液電解產出金屬銅的專案，將廢棄物再生成石英基板及銅棒並對外銷售。

聯電表示，創生中心建築面積約5900平方公尺，總樓地板面積約9000平方公尺，隨著創生中心開幕啟用，將進一步提升廢棄物加值利用的效益，實現「轉廢為寶」的循環再生價值，為企業永續發展注入新動能。