國安基金執祕阮清華：未增加額度則只能省著用 會影響功效

國安基金執祕、財政部次長阮清華今日在立院財委會備詢時坦言，由於國安基金護盤時，考慮到最多只能用銀行融資的2千億上限，所以操盤時只能「省著用」，因為不知後面是有更大的崩盤，就會影響護盤的功能。

包括立委郭國文、李坤城都有提案國安基金至規模上兆，對此政院雖然沒有提出版本，但對立委版本甚表支持。立委李坤城指出，台股總市值已有97兆，比當年的9點7兆成長了10倍，且外資賣超達3940億，已超過國安基金2千億了，因此提案拉高規模至1兆。

阮清華在答覆立委羅明才質詢時也指出，民國89年國安基金規模若用5千億來算，才占當時市值的5.43%，現在即使提高至1兆，占總市值也僅有1.03%而已，反而比25年前更少，但阮清華也認為，若市值提高太多，退場時也會干擾股市的狀況。阮清華也強調，國安基金並非作多，因為國安基金「買跌不買漲」。

阮清華指出，雖然政院未提版本，但對立委提案已很清楚表達是贊成的。李坤城也指出，股市影響經濟與民心，政院支持立委版本，這也表示政府重視股市。

羅明才認為，若以市值占比來看，國安基金的總規模不只提高至1兆，應該提高到至少2兆更佳，不過國安基金若提高到更高額度，阮清華認為會有借款上的難度。

阮清華答詢時表示，若四大基金的現有3千億規定仍維持，貸款要1點7兆時，單家金融機構恐怕吃不下融資額度，必須再安排其他貸款，會較有貸款上的困難。阮清華指出，不見得要到2兆，倘若能從現有的2千億銀行融資可提高至7千億，一定會有更好的信心效果。

阮清華也強調，提議拉高國安基金規模至1兆，絕非有「特殊時機」的考量，和明年的特別預算（與兩岸有關）完全無關；國安基金第9次護盤從4月9日至12月迄今，阮清華說明，由於對等關稅宣布之後首日就大跌2千多點，且連續大跌，因此展開第9次進場。

他明確表示，倘若關稅定案：「會建議召開臨時委員會議，來結束此次的護盤。」

阮清華指出，目前國安基金進場資金是向台銀借款，阮清華並強調，有借才要付利息，沒有借就不用付利息，借多少按金額計息。

羅明才問，當初買的台積電，若放著不賣，不是能為國家賺更多錢？或是一半繳庫，一半留著 9次操盤，例如賺560億，若累積50%到現在，能賺更多？阮清華則指出，由於國安基金已退場，若只能存在銀行生利息，也等於浪費資源，因此仍宜回歸國庫，統收統支。