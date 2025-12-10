從科技製造到永續創新 聯電在台南啟動循環經濟新平台

聯華電子位於南部科學園區Fab12A廠區內的「循環經濟資源創生中心」10日正式啟用。國科會副主委蘇振綱、環境部資源循環署署長賴瑩瑩、南科管理局局長鄭秀絨等貴賓皆出席典禮，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲到場致意。

她表示，中心啟用不僅是聯電推動永續的重要里程碑，也展現南科產業在循環經濟上的量能提升，對台南的低碳轉型與產業升級具有深遠意義。市府將持續打造友善投資環境，與企業攜手促進城市發展。

台南市長黃偉哲表示，聯華電子深耕台灣逾40年，長期投入永續循環零廢棄與綠色製造，其努力不僅為企業本身創造競爭力，也為台南市的永續與經濟發展注入重要動能。

新設立的創生中心可望新增約230個就業機會，每年減廢約1.5萬公噸，產出約6,000公噸再生產品，減少自然資源開採負荷，並創造約1億元循環產值，實質推動台南市綠色經濟發展。市府將持續協助企業落實永續轉型，使產業成長與城市環境共融共好。

副市長趙卿惠致詞時說明，南科早期仍為農業景觀，如今聯電在此設立創生中心，充分展現園區推動迴圈經濟的進展。中心除提升廢棄物再利用效益外，更可將再生材料製成具應用價值的產品，未來有望回到高科技供應鏈。

她表示，聯電願意扮演南科的標竿企業，率先投入創生概念與資源循環技術，對本市產業升級具有重要意義，也呼應中央推動永續與智慧化的方向。趙卿惠代表市長黃偉哲感謝聯電在先前風災期間的協助，期盼與企業共同打造更具韌性的產業環境。

聯華電子本次成立的創生中心佔地約5,900平方公尺、總樓地板面積約9,000平方公尺，投資18億元，是南科首座以廢棄物資源化為核心、設定於廠區內的研發與示範基地，也是聯電在循環經濟的重要佈局，展現科技產業深化永續與創新價值的決心。

市府經發局說明，南市府近年積極營造優質且友善的投資環境，除設置招商服務單一窗口，提供便捷、透明且專業的行政協助外，也透過加速審查機制與跨局處協作，有效協助企業排除投資障礙。市府將持續推動產業創新、吸引全球企業落地投資，並歡迎國內外優質廠商在台南建廠、設研發基地，共同創造更具競爭力、更可持續的城市經濟。