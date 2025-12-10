微星入選《Forbes》全球最佳雇主 打造支持專業成長的卓越職場環境

全球電競與高效能運算領導品牌MSI微星（2377）今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。微星科技表示，本次獲選反映公司長期在人才培育、福利照顧、職場安全與多元共融 上的持續投入。透過完善的學習資源、透明的職涯發展制度與跨部門合作環境，微星科技致力打造能讓員工充分展能、持續提升專業的職涯舞台。公司同時依循TCFD、GRI、SASB、RBA等國際框架強化永續治理，使整體ESG作法更具透明度並與國際接軌。

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示：「此次獲選是對微星科技重視人才發展、培育與職場照顧的肯定。我們致力打造安全、健康、具支持性的環境，讓同仁能專注成長、發揮專業、創造創新價值。未來，公司也將持續完善永續治理與職涯發展資源，打造讓科技人才能盡情發揮的舞台。」

微星科技提供多元化的學習資源與訓練平台，涵蓋專業技能、管理能力、永續議題與技術發展等課程，協助同仁精進專業。根據《2025 永續報告書》，2024年微星員工平均受訓時數較上一年度成長近10%，展現公司在人才永續上的長期投入。公司並推動跨部門研討會、改善提案與研發獎勵制度，讓創新與持續成長成為組織文化的一部分。

微星科技採行多項優於法規的福利措施，從薪酬競爭力、休假制度到多元照顧方案，協助員工在不同人生階段保持工作與生活的平衡。公司依循RBA（責任商業聯盟）及聯合國SDGs推動多元共融政策，確保女性工程師與管理職在升遷、報酬與職涯發展上皆享有一致機會。此外，微星提供孕期友善措施、營養補給、社團活動補助與完善的運動與伸展空間，讓員工在高強度的研發與專案節奏中維持良好身心狀態，提升工作品質與職涯韌性。

微星科技在日常營運與職能培訓中導入多項科技應用，協助員工更有效率地完成研發、協作與跨區域溝通。公司內部的數位學習平台提供從資料分析、技術發展到管理能力等多元課程，支持同仁持續提升專業能力。

在研發流程中，團隊運用AI技術進行模擬、熱設計預估與效能分析，以縮短測試與改善週期；行銷與業務團隊則透過智慧化工具強化內容生成、語言協作與市場洞察，使跨國協作與產品上市節奏更為順暢。這些科技應用協助員工專注於更具創意與價值的工作內容，也形成新世代的微星文化基底。

微星科技建立完整的職業安全衛生管理體系，由專業委員會定期監測廠區環境並推動相關改善措施。公司提供駐廠醫療門診與心理諮商服務，協助同仁在高壓專案期獲得即時身心照護。全廠區依循國際職業安全衛生管理體系進行職安管理，並持續以科技化方式強化場域安全與健康照護。

2024年微星科技獲得「新北工安獎—職場永續健康與安全獎（優等）」，展現企業在職安管理、員工關懷與心理健康實務上的深度投入。