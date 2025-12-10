家登營收／11月逾7億元衝刺今年最佳成績 家碩新機有進度

家登精密（3680）於10日公佈2025年11月營收報告，集團合併營收約為新台幣7.33億元，月增11.4%，回升至逾7億元，與去年同期成長約46%，今年累積1~11月營收約64.7億元。

展望未來，家登提到，第4季光罩載具及晶圓載具雙雙發力，工廠全力趕工，產能滿載，出貨暢旺到年底，並持續備貨2026，續強到明年。

家登第4季次月出貨強勁，先進製程光罩載具EUV POD單月出貨量達新里程碑，強力挹注營收及獲利；晶圓載具FOUP優勢顯著，高潔淨度數據表現協助客戶改善生產效率及良率，市占率大幅提升，且還有大幅成長空間。

伴隨AI趨勢應用普及，加速先進製程成長，家登系列產品進一步拉大優勢，光罩載具、晶圓載具、先進封裝載具乘此浪潮，發展可期。家登積極布局產能，應對海外及國內外關鍵客戶積極拉貨，望能突破產能瓶頸，衝刺今年最佳成績單。

家登也說，2025再度獲得「永續界的奧斯卡」TCSA 全球暨台灣企業永續獎，永續綜合績效獎的台灣100大永續典範企業獎及永續報告書獎電子資訊製造業-第1類金級。今年盛事再度創下紀錄，共1,075家企業共襄盛舉，佔上市櫃總市值83%，同時出動了1,844位專家及志工評審，決選出最後的各項得獎者，是所有企業的共同努力，才讓台灣在ESG發展的道路上不斷進步，雖每一步皆辛苦，但我們堅定前行，家登亦會持續投入，落實社會責任，共創企業價值 。

家登集團的家碩（6953）也公告 114 年 11 月營收 1.04 億元，營收較去年同期成長 8.46%，整體公司趨勢保持穩健向上、後續成長動能持續看好。

家碩強調，秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈，今年在海外市場耕耘與佈局陸續有進展，有信心 2026 年能在美、日地區有新的斬獲。

家碩科技為高階光罩與 EUV 光罩製程設備專業供應商，近期因半導體高階製程產能持續擴展，根據市場推估 2nm 月產能在 2026 年有機會創新高峰，帶動市場對於 EUV 充氣儲存設備需求。家碩科技掌握先進 EUV 光罩充氣技術，在光罩微環境充氣領域為客戶端首選夥伴，除了新廠建置產能擴充需求外，EUV 光罩長期儲存方案需求也逐漸增加，公司預期 2026 年將迎來強勁成長動能。

另外，因應半導體產業發展兼顧環境永續發展，家碩與客戶合作創新與改良充氣技術，並將流量自動化量測技術應用於 EUV 與高階光罩充氣製程，正如火如荼與客戶進行規格確認與驗證，預計可在2026 可導入產線應用。

家碩在自動化研發技術上也有所突破，近期投入協作設備自動化開發，此設備整合 AI 辨識檢測功能，能協助客戶達成設備維修服務自動化之高價值目標，有效提升設備維護效率與實現智慧製造，預計在 2025 年底前能開發出第一台實驗機台，有望此新產品能為公司營收挹注新動能。