崇越營收／11月57.4億元、月增13% 半導體高階材料需求強勁

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商─崇越（5434）公布2025年11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，為歷史單月第三高；累計前十一月營收達611億元，較去年同期成長18.5%，創同期新高。

公司提到，11月營收成長主要受惠於半導體高階材料需求持續強勁，包括光阻與矽晶圓銷售均有明顯提升，帶動整體表現優於去年同期。環保工程業務則隨工程進度依完工比例認列，11月較上月成長，整體營運表現穩健。

崇越科技除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件與設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。

近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。

