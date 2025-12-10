崇越營收／11月57.4億元、月增13% 半導體高階材料需求強勁
半導體及光電關鍵材料整合服務領導廠商─崇越（5434）公布2025年11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，為歷史單月第三高；累計前十一月營收達611億元，較去年同期成長18.5%，創同期新高。
公司提到，11月營收成長主要受惠於半導體高階材料需求持續強勁，包括光阻與矽晶圓銷售均有明顯提升，帶動整體表現優於去年同期。環保工程業務則隨工程進度依完工比例認列，11月較上月成長，整體營運表現穩健。
崇越科技除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件與設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程占約一成。
近年公司並積極拓展大健康事業布局，憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。
