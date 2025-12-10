快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
君曜董事長林澤琦。照片/君曜提供
IC設計廠君曜（7770）於10日以承銷價格每股58.4元掛牌上櫃。

君曜今年前11個月合併營收達4.78億元，年增13.5%。

君曜主要從事高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關設計與研發，產品主要功能負責顯示模組與手機主板間的訊號傳輸，以及處理使用者的觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應操作指令，主要應用於二手手機與售後維修市場。

君曜的觸控IC產品，除了應用於低階智慧型手機，並已打入國際遊戲大廠遊戲手把應用。

隨著售後維修市場也出現對高效能顯示晶片的大量需求，君曜產品持續往中高階產發展，且積極布局TDDI新產品線。

觸控 智慧型手機 IC設計

相關新聞

君曜今日58.4元掛牌上櫃 觸控 IC 產品積極布局新市場

IC設計廠君曜（7770）於10日以承銷價格每股58.4元掛牌上櫃。

健鼎11月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 19.8元

健鼎（3044）11月營收月增2.1%、年增10.3%，符合市場預期，法人機構表示，依10、11月營收數據，以及公司給予...

Google 進擊AI眼鏡…明年推兩款新品 宏達電、驊訊、英濟等可望受惠

Google於8日宣布，將於明年推出兩款AI眼鏡，一款以聲音為主，另一款則配備螢幕。Google強勢揮軍AI眼鏡市場，要...

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

隨著各大科技巨頭近年陸續投入AI眼鏡市場，當前AI眼鏡不僅硬體技術日益成熟，就連軟體應用也快速擴大；其中，整合大語言AI...

群創擴車用版圖 業績加分 旗下 CarUX 完成收購日商 Pioneer

群創暨子公司CarUX董事長洪進揚昨（9）日表示，CarUX本月初完成收購Pioneer法定程序，12月即認列營收及獲利...

群創面板本業 拚明年第1季漲價

電視面板12月報價全面止跌，群創董事長洪進揚昨（9）日談到本業營運時表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出對明年第1季面...

