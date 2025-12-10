君曜今日58.4元掛牌上櫃 觸控 IC 產品積極布局新市場

IC設計廠君曜（7770）於10日以承銷價格每股58.4元掛牌上櫃。

君曜今年前11個月合併營收達4.78億元，年增13.5%。

君曜主要從事高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關設計與研發，產品主要功能負責顯示模組與手機主板間的訊號傳輸，以及處理使用者的觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應操作指令，主要應用於二手手機與售後維修市場。

君曜的觸控IC產品，除了應用於低階智慧型手機，並已打入國際遊戲大廠遊戲手把應用。

隨著售後維修市場也出現對高效能顯示晶片的大量需求，君曜產品持續往中高階產發展，且積極布局TDDI新產品線。