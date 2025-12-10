崇越營收／11月57.4億元、創歷史第三高 累計611億元年增18.5%

半導體及光電關鍵材料整合服務供應商崇越（5434）10日公布11月營收達57.4億元，月增13%、年增10%，創歷史單月第三高；今年前11月累計營收達611億元，較去年同期成長18.5%，改寫同期新高，顯示本業動能持續走強。

公司表示，本月營收成長主要受惠於半導體高階材料需求暢旺，包括光阻與矽晶圓等產品銷售明顯提升，帶動整體表現優於去年同期；環保工程業務則隨工程進度按完工比例認列，11月較10月亦有成長，整體營運維持穩健。

崇越目前營收結構以半導體暨電子材料銷售為主，占比逾八成，環保工程約占一成，同時積極布局大健康事業。憑藉材料、工程與設備的整合能力與跨域資源鏈結，崇越持續擴大集團營運規模，為後續成長奠定基礎。