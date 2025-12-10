家登營收／11月7.33億、年增46% 第4季載具滿載衝刺全年新高

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

晶圓傳載解決方案大廠家登（3680）10日公布11月合併營收7.33億元，月增11.4%、年增約46%，今年前11月累計營收64.7億元，年增8.6%。公司表示，第4季光罩載具與晶圓載具同步發力，工廠產能滿載、出貨暢旺一路到年底，並持續備貨2026，營運動能將延續到明年。

家登指出，先進製程光罩載具EUV POD第4季次月出貨強勁，單月出貨量創新里程碑，帶動營收與獲利；晶圓載具FOUP則憑藉高潔淨度數據，有助客戶提升生產效率與良率，市占率大幅攀升，仍具相當成長空間。受惠AI應用普及推升先進製程需求，家登光罩載具、晶圓載具及先進封裝載具可望順勢擴大優勢，公司也積極擴充產能，因應國內外關鍵客戶強勁拉貨。

在永續表現方面，家登2025年再度獲「TCSA全球暨台灣企業永續獎」，抱回「台灣100大永續典範企業」及電子資訊製造業第1類「永續報告書金級」兩項大獎。公司強調，將持續深耕ESG與社會責任，透過實際行動創造長期企業價值。

