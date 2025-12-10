2026科技股密碼 統一投信：產能荒 X 規格戰 X 漲價潮

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投信表示，回顧2012年以來的14年間，科技股有11年表現優於標普500指數，展望2026年，全球科技產業持續樂觀。在AI投資浪潮與降息循環雙重利多下，主要雲端服務供應商的資本支出持續增速，2026年投資預測值仍有上調空間。統一投信表示，2026年在此趨勢下，產業成長的兩大關鍵投資主軸將聚焦於AI伺服器與機櫃設計的升級，以及電源、光通訊、載板等核心技術的升級。

新一代GPU功耗大幅提升，推動AI伺服器架構革命性升級。這不僅意味著AI伺服器需要「用更多的電」，更重要的是電力與散熱等供應鏈必須加緊改善規格，供應鏈廠商從模組升級為系統整合，產業地位與議價能力顯著提升。電源系統方面，新一代HBM與800V架構相較於GB200世代，整體電源價值成長空間將近十倍。

散熱系統同步轉型，資料中心從傳統風扇散熱邁向液冷系統，能更高效地將伺服器熱能排散，提升電源利用率。預估2026至2030年，電力與散熱基礎設施年複合成長率有望達30%以上，相關零組件營收亦有望雙位數成長。

在數位基礎設施的核心領域，光模組需求呈爆發性成長。這波升級主要由Google、Meta等美股科技巨頭與NVIDIA推動，不僅量的成長驚人，規格迭代速度更超越市場預期。800G需求從2025年的1,700萬支，倍增至2026年的3,600萬支，更值得關注的是新一代1.6T規格，明年需求預估將超過1,000萬支。

同時，伺服器載板與PCB也同步升級，尺寸擴大、層數增加，為PCB供應鏈與上游CCL材料廠商帶來龐大業績推升效果。然而，現階段最大的挑戰在於產能嚴重跟不上需求，CCL等關鍵材料供不應求，預期將持續推動新一波漲價動能，為掌握先進製程的廠商創造獲利機會。

統一投信表示，AI伺服器機櫃的架構升級與核心技術的規格躍升，將是2026年最主要的投資主軸。隨著NVIDIA GPU與各家ASIC持續推出新世代產品，從電源散熱到光模組、從載板到PCB，整個供應鏈升級態勢明確。在AI投資熱潮方興未艾、降息週期持續推進的有利環境下，加上規格升級帶來的價量齊揚效應，科技股有望在2026年創造新一波成長高峰。

