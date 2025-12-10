智邦衝高逾8.5% 澳系外資調升目標價
智邦（2345）10日股價早盤衝高到1,080元，漲幅逾8.5%，澳系券商調升其目標。
澳系券商認為，下一代ASIC伺服器導入scale-up switch tray，智邦將是最大受惠者；除了AWS Trainium 3外，也還有另一家新的ASIC客戶。
另外，預計2028年如果Trainium 4導入NVLink Fusion，券商相信有能力繼續開發NVLink Fusion 的 scale-up switch trays。上修明後年每股稅後盈餘（EPS）至66.2/90.9元，以後年21xPE評價，同步升目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言