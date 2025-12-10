智邦衝高逾8.5% 澳系外資調升目標價

智邦（2345）10日股價早盤衝高到1,080元，漲幅逾8.5%，澳系券商調升其目標。

澳系券商認為，下一代ASIC伺服器導入scale-up switch tray，智邦將是最大受惠者；除了AWS Trainium 3外，也還有另一家新的ASIC客戶。

另外，預計2028年如果Trainium 4導入NVLink Fusion，券商相信有能力繼續開發NVLink Fusion 的 scale-up switch trays。上修明後年每股稅後盈餘（EPS）至66.2/90.9元，以後年21xPE評價，同步升目標。