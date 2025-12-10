健鼎11月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 19.8元

健鼎（3044）11月營收月增2.1%、年增10.3%，符合市場預期，法人機構表示，依10、11月營收數據，以及公司給予12月營收受放假天數較多、可能將略為衰退等指引，微幅上調第4季財務預估。

其中，全季營收為186.3億元，季減3.9%、年增9.3%，毛利率26.5%，稅後純益27億元，季減8.5%、年增21.2%，每股獲利（EPS）5.1元；2025年營收預估為730.5億元，年增11%，毛利率26.1%，稅後純益104.5億元，年增24.7%，EPS為19.8元。

法人機構表示，展望2026年，據研調機構估計，PCB整體產業2024至2029年複合成長率為6.9%，健鼎可望受惠產業地位與終端應用訂單穩定，可享有優於產業的營運成長性。

其中，Sever需求仍將是所有產品應用中成長動能最佳產品，記憶體亦有機會延續今年下半年的表現，消費性產品市況則普通，車用需求仍因客戶庫存水位高尚未見到回溫下，預期全年整體營運維持成長趨勢。