塔塔奪大單帶旺力積電 技術授權金規模上看百億

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲、編譯葉亭均／綜合報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

印度科技巨頭塔塔電子（Tata Electronics）昨（9）日宣布，與英特爾簽署合作備忘錄，共同評估在塔塔在印度即將啟用的12吋晶圓廠，為英特爾代工晶片。

據悉，塔塔印度12吋廠技術授權自力積電，隨該工廠將迎來英特爾大單，意味後續運作將更上軌道，力積電（6770）同步迎來百億元授權金。

業界分析，塔塔納入英特爾作為首波潛在代工大客戶，象徵其授權自力積電的技術與量產規畫獲國際大咖認可，而力積電因採純授權、不負責盈虧的營運模式，可望坐享後續技術授權金收益，市場估算授權金規模上看百億元，為台廠首度輸出成熟製程技術的里程碑。

法人認為，「塔塔能不能順利接到大單，是力積電授權案能否走向長期、走向國際的重要驗證，而第一個大客戶就是英特爾，這絕對是重大利多。」

塔塔透過新聞稿指出，與英特爾合作涵蓋三大重點，首先是評估英特爾部分產品在塔塔工廠生產，以供應印度內需市場；其次是判斷封測合作可能；最後是在印度共同推廣消費與企業市場的AI PC解決方案。

英特爾近年大力推動AI PC生態系，印度被視為全球成長最快速的PC與邊緣AI市場之一，此次雙方合作，意味英特爾考量「在地製造、在地銷售」的策略加速落地。

業者分析，塔塔晶圓廠的核心製程技術來自力積電技轉，成熟製程具成本競爭力、製程相對穩定，非常適合印度初期半導體布局的需求，如今再獲英特爾青睞，等於讓塔塔在建廠初期便搶下國際級客戶，有助其產能爬升與供應鏈整合，減少新廠運轉初期的「磨合期」。

