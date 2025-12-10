鴻海電動車、AI 伺服器中東布局 同步進擊

鴻海（2317）集團揮軍中東、三路並進，除了充電樁設備之外，還包括電動車與人工智慧（AI）伺服器及相關零組件，未來也將分進合擊。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海在沙烏地阿拉伯布局多年，成立電動車合資公司；鴻騰精密（FIT）也在中東開發充電樁；與AI伺服器的上游晶片以及下游客戶建立非常穩固的關係，重大專案鴻海都會參與其中。

鴻騰精密董事長盧松青之前也表示，中東國家要擺脫依賴石油，沙烏地在電動車領域大舉投資，也需要充電樁等基礎設施，鴻騰與沙國王子合作，王子的充電樁是沙國最大的企業。

盧松青強調，中東國家蠻敢投資的，沙烏地鼓勵且歡迎鴻騰去發展當地市場，只要有市場，鴻騰就會去。

鴻海在2022年底攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），宣布成立合資沙國第一家電動車公司CEER。CEER將運用德國寶馬（BMW）授權的零組件技術，鴻海負責開發電動車的電子電氣架構，在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。

在車用零組件與設備方面，包括鴻騰與沙國合資的Smart Mobility生產充電基礎設施，在中東市場做好做穩之後，可望再拓展到歐洲與非洲等其他區域市場。

鴻海也將在中東地區擴張主權AI的版圖，AI零組件方面，鴻騰目前訂單已經滿載，持續被客戶要求擴充產能。