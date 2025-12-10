鴻海電動車、AI 伺服器中東布局 同步進擊
鴻海（2317）集團揮軍中東、三路並進，除了充電樁設備之外，還包括電動車與人工智慧（AI）伺服器及相關零組件，未來也將分進合擊。
鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海在沙烏地阿拉伯布局多年，成立電動車合資公司；鴻騰精密（FIT）也在中東開發充電樁；與AI伺服器的上游晶片以及下游客戶建立非常穩固的關係，重大專案鴻海都會參與其中。
鴻騰精密董事長盧松青之前也表示，中東國家要擺脫依賴石油，沙烏地在電動車領域大舉投資，也需要充電樁等基礎設施，鴻騰與沙國王子合作，王子的充電樁是沙國最大的企業。
盧松青強調，中東國家蠻敢投資的，沙烏地鼓勵且歡迎鴻騰去發展當地市場，只要有市場，鴻騰就會去。
鴻海在2022年底攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），宣布成立合資沙國第一家電動車公司CEER。CEER將運用德國寶馬（BMW）授權的零組件技術，鴻海負責開發電動車的電子電氣架構，在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。
在車用零組件與設備方面，包括鴻騰與沙國合資的Smart Mobility生產充電基礎設施，在中東市場做好做穩之後，可望再拓展到歐洲與非洲等其他區域市場。
鴻海也將在中東地區擴張主權AI的版圖，AI零組件方面，鴻騰目前訂單已經滿載，持續被客戶要求擴充產能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言