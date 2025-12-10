快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

鴻海電動車、AI 伺服器中東布局 同步進擊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團揮軍中東、三路並進，除了充電樁設備之外，還包括電動車與人工智慧（AI）伺服器及相關零組件，未來也將分進合擊。

鴻海董事長劉揚偉之前就表示，鴻海在沙烏地阿拉伯布局多年，成立電動車合資公司；鴻騰精密（FIT）也在中東開發充電樁；與AI伺服器的上游晶片以及下游客戶建立非常穩固的關係，重大專案鴻海都會參與其中。

鴻騰精密董事長盧松青之前也表示，中東國家要擺脫依賴石油，沙烏地在電動車領域大舉投資，也需要充電樁等基礎設施，鴻騰與沙國王子合作，王子的充電樁是沙國最大的企業。

盧松青強調，中東國家蠻敢投資的，沙烏地鼓勵且歡迎鴻騰去發展當地市場，只要有市場，鴻騰就會去。

鴻海在2022年底攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），宣布成立合資沙國第一家電動車公司CEER。CEER將運用德國寶馬（BMW）授權的零組件技術，鴻海負責開發電動車的電子電氣架構，在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。

在車用零組件與設備方面，包括鴻騰與沙國合資的Smart Mobility生產充電基礎設施，在中東市場做好做穩之後，可望再拓展到歐洲與非洲等其他區域市場。

鴻海也將在中東地區擴張主權AI的版圖，AI零組件方面，鴻騰目前訂單已經滿載，持續被客戶要求擴充產能。

鴻海 中東 電動車

延伸閱讀

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

避免閒置浪費 交通部下修電動車離島充電樁數量

無處放頭盔…新國標電動車被「花式調侃」 銷售慘

電動車衝破百萬輛、稅收單年恐短收36億！政府研擬新費率2026年底出爐

相關新聞

Google 進擊AI眼鏡…明年推兩款新品 宏達電、驊訊、英濟等可望受惠

Google於8日宣布，將於明年推出兩款AI眼鏡，一款以聲音為主，另一款則配備螢幕。Google強勢揮軍AI眼鏡市場，要...

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

隨著各大科技巨頭近年陸續投入AI眼鏡市場，當前AI眼鏡不僅硬體技術日益成熟，就連軟體應用也快速擴大；其中，整合大語言AI...

群創擴車用版圖 業績加分 旗下 CarUX 完成收購日商 Pioneer

群創暨子公司CarUX董事長洪進揚昨（9）日表示，CarUX本月初完成收購Pioneer法定程序，12月即認列營收及獲利...

群創面板本業 拚明年第1季漲價

電視面板12月報價全面止跌，群創董事長洪進揚昨（9）日談到本業營運時表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出對明年第1季面...

經部：6G 關鍵技術上線

為加速6G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（9）日首次發表台灣首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的...

鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。