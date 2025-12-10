快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供
鴻騰精密宣布沙烏地合資公司 Smart Mobility 於薩勒曼國王能源園區正式動土。鴻騰／提供

鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）正式動土。

業內指出，這不僅象徵沙國在充電樁本地化製造的發展邁入全新階段，也代表鴻海集團布局中東再下一城。

Smart Mobility宣布三款充電產品已取得沙國SASO認證，充電樁營運管理系統（CPMS）預計2026年上半年商用化。占地9,490平方公尺的工廠預計2026年第3季完工，在完成SPARK的相關驗證流程後，2026年第4季正式投產。

鴻海集團中東布局再下一城
鴻海集團中東布局再下一城

SPARK總裁兼執行長Mishal I. Al-Zughaibi表示，SPARK正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。

Smart Mobility在園區內啟用首座電動車充電站，成為園區的第一個充電樁示範級安裝點。彰顯技術實力與Smart Mobility在能源園區轉型中的關鍵地位。

Smart Mobility執行長Prince Fahad N. Al Saud指出，成為AI的未來能源樞紐，是沙烏地明確的國家級願景，全球車用正加速邁向AI驅動的智慧移動，無論Level 4自動駕駛、車聯網技術，還是AI預測系統，核心架構皆建立在電動化之上，電動車是AI時代中車用升級的必要運算平台，充電網絡必須被視為國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的SPARK正是推動這一轉型的最佳基地。

鴻騰董事長盧松青表示，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗。沙烏地新廠象徵FIT在歐洲中東與非洲區域建立重要據點，更是一段長期合作、共同願景與攜手前行的承諾。

此次動土亦呼應沙烏地政府採購機關推動的「沙烏地製造 」（Saudi Made）政策，政府採購優先支持本地製造。Smart Mobility工廠將生產多款充電樁硬體設備。

延伸閱讀

充電樁 AI

延伸閱讀

宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

Tesla 上海超級工廠達 400 萬輛里程碑　生產節奏呈現輕微放緩

鴻海「漲不起來」原因？網曝「股價早已反映AI」：過200就算有漲

電動車進山免里程焦慮　桃園多處風景區設充電樁推低碳旅遊

相關新聞

Google 進擊AI眼鏡…明年推兩款新品 宏達電、驊訊、英濟等可望受惠

Google於8日宣布，將於明年推出兩款AI眼鏡，一款以聲音為主，另一款則配備螢幕。Google強勢揮軍AI眼鏡市場，要...

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

隨著各大科技巨頭近年陸續投入AI眼鏡市場，當前AI眼鏡不僅硬體技術日益成熟，就連軟體應用也快速擴大；其中，整合大語言AI...

群創擴車用版圖 業績加分 旗下 CarUX 完成收購日商 Pioneer

群創暨子公司CarUX董事長洪進揚昨（9）日表示，CarUX本月初完成收購Pioneer法定程序，12月即認列營收及獲利...

群創面板本業 拚明年第1季漲價

電視面板12月報價全面止跌，群創董事長洪進揚昨（9）日談到本業營運時表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出對明年第1季面...

經部：6G 關鍵技術上線

為加速6G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（9）日首次發表台灣首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的...

鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。