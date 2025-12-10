經部：6G 關鍵技術上線

為加速6G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（9）日首次發表台灣首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑，積極搶占2030年6G市場先機。

技術司昨日在IEEE全球通訊大會發表這項系統。技術司長郭肇中表示，Omdia最新預估，全球6G無線網路投資將於2035年達到250億美元，各國加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部2023年起投入6G技術布局，此次除亮相6G基地台天線與關鍵晶片，也向國際展現台灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

這次發表會上，工研院首次向國際展示台灣首套6G 7.125~8.4GHz頻段的砷化鎵射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列天線系統，相較5G 3.5GHz頻段的傳統天線，在相同面積下增進近五倍傳輸量。