快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

經部：6G 關鍵技術上線

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

為加速6G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（9）日首次發表台灣首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑，積極搶占2030年6G市場先機。

技術司昨日在IEEE全球通訊大會發表這項系統。技術司長郭肇中表示，Omdia最新預估，全球6G無線網路投資將於2035年達到250億美元，各國加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部2023年起投入6G技術布局，此次除亮相6G基地台天線與關鍵晶片，也向國際展現台灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

這次發表會上，工研院首次向國際展示台灣首套6G 7.125~8.4GHz頻段的砷化鎵射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列天線系統，相較5G 3.5GHz頻段的傳統天線，在相同面積下增進近五倍傳輸量。

6G 研發 晶片

延伸閱讀

川普才批准銷陸！傳大陸將限制輝達H200晶片進口 恐與這原因有關

美允許輝達對中出口H200晶片 趙怡翔：掌握中

川普政府抽輝達H200晶片25%分潤 路透曝「以進口稅方式跟台灣收取」

過了川普還有一關！輝達對中出口H200挨批 黃仁勳恐被要求到國會作證

相關新聞

Google 進擊AI眼鏡…明年推兩款新品 宏達電、驊訊、英濟等可望受惠

Google於8日宣布，將於明年推出兩款AI眼鏡，一款以聲音為主，另一款則配備螢幕。Google強勢揮軍AI眼鏡市場，要...

AI 眼鏡導入大語言模型…新賣點

隨著各大科技巨頭近年陸續投入AI眼鏡市場，當前AI眼鏡不僅硬體技術日益成熟，就連軟體應用也快速擴大；其中，整合大語言AI...

群創擴車用版圖 業績加分 旗下 CarUX 完成收購日商 Pioneer

群創暨子公司CarUX董事長洪進揚昨（9）日表示，CarUX本月初完成收購Pioneer法定程序，12月即認列營收及獲利...

群創面板本業 拚明年第1季漲價

電視面板12月報價全面止跌，群創董事長洪進揚昨（9）日談到本業營運時表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出對明年第1季面...

經部：6G 關鍵技術上線

為加速6G產業技術發展，經濟部產業技術司昨（9）日首次發表台灣首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的...

鴻海中東布局再下一城 旗下鴻騰精密沙國充電樁工廠動土

鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT）與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。