群創面板本業 拚明年第1季漲價

電視面板12月報價全面止跌，群創（3481）董事長洪進揚昨（9）日談到本業營運時表示，第4季會是傳統淡季。至於外界釋出對明年第1季面板價格「喊漲」的聲音，他說：「還在努力。」

洪進揚昨天出席CarUX收購Pioneer後的在台記者會，提及這項合併案的綜效時坦言，過程是辛苦的，未來還有企業文化尚待磨合。但是對於面板本業的現況及展望，洪進揚則是不願多談。

群創昨天同時公告今年11月合併營收達171.24億元，月減6%，年減9%。累計今年前11月合併營收達2053.14億元，年增3.4%。群創昨天股價下跌0.25元，成交量逾4.85萬張，收13.95元。

群創先前發布對第4季展望時指出，進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩。

群創預估，本季非顯示器領域群、商用顯示器及消費性顯示器出貨均將季減1%至3%。群創將持續因應市場變化動態調整產品組合、提高營運效益。同時致力推動雙軌轉型策略，持續深化非顯示器領域布局。