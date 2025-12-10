群創擴車用版圖 業績加分 旗下 CarUX 完成收購日商 Pioneer

群創（3481）暨子公司CarUX董事長洪進揚昨（9）日表示，CarUX本月初完成收購Pioneer法定程序，12月即認列營收及獲利，2026年將是完整認列的年度。未來群創集團車用產品營收上看30億美元（約新台幣1,000億元），目標每年營運力拚雙位數成長。

至於CarUX赴美國股市掛牌的規劃，洪進揚坦言，甫完成大型併購案，IPO時程會遞延，但整合的綜效有助獲得資本市場更高評價。

洪進揚昨天出席CarUX收購Pioneer後在台記者會，他指出，6月26日宣布CarUX與全球性投資機構EQT簽訂協議，將以股權價值1,636億日圓（約新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權，只花五個月就完成。

他說，群創集團2010年耗資約1,860億元併購奇美電與統寶，創下全球面板產業規模最大併購案後，15年後來再一次大手筆併購。

他說，合併Pioneer有三大綜效；首先是客戶的互補，有利擴大全球市占率。CarUX以高階顯示解決方案見長，主要客戶集中在歐、美高階車種；Pioneer有75%客戶在日本市場，並涵蓋更多中階車款。整合後將提升在歐、美、日本與中國大陸市場滲透度。

其次是產品加服務的優化。CarUX是完整解決方案提供者，與Pioneer產品有高度互補，如CarUX專長在影像，Pioneer在聲音，結合車內座艙系統就很有互補性。同時採購規模擴大帶來成本優化。隨著面板、IC、光學模組、模具與機構零件等採購量大增，可提升議價能力並強化供應鏈韌性。

再者，研發技術互補提升產品創新。CarUX在荷蘭有200人研發團隊，Pioneer研發重鎮在日本，多元文化有利於不同研發思維。

產能方面，洪進揚表示，CarUX在台灣、大陸上海及寧波設廠；Pioneer在日本、泰國、越南、墨西哥及大陸深圳有據點，目前已啟動全球產能盤點，將配合客戶調整生產布局。

洪進揚強調，Pioneer品牌具高度消費者辨識度，短期將維持原品牌運作；CarUX則專注OEM／B2B市場。雙方將參加2026美國消費性電子展，但預計2027年起才會採聯合展出方式呈現。