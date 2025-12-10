Google 進擊AI眼鏡…明年推兩款新品 宏達電、驊訊、英濟等可望受惠

Google於8日宣布，將於明年推出兩款AI眼鏡，一款以聲音為主，另一款則配備螢幕。Google強勢揮軍AI眼鏡市場，要與Meta等勁敵一較高下，市場看好，宏達電（2498）、驊訊（6237）、英濟（3294）、揚明光（3504）、大立光（3008）、GIS等Android AI眼鏡鏈將迎來新一波商機。

Google於8日舉行「Android XR特別發布會」，並釋出AI眼鏡相關布局的消息。Google曾在2013年推出首代Google Glass，但於2015年停售，2017年推出新一代Google Glass，可惜仍叫好不叫座，2023年再次停止所有技術服務，最終專案宣告失敗，如今重返智慧眼鏡市場，引發市場高度關注。

Google的AI眼鏡新產品，搭配新的Android XR作業系統。Google透露，正開發兩種類型AI眼鏡，一款以聲音為主，主打語音助理，專為「不需看螢幕的協助」而設計，用戶透過內建揚聲器、麥克風與鏡頭，能自然地與AI模型Gemini進行對話、拍照並獲得協助。

另一種是顯示型AI眼鏡，用戶利用鏡片內建的顯示功能，在需要時獲得導航提示或即時翻譯字幕等資訊，Google規劃，首款眼鏡產品預計將於明年推出。

彭博資訊記者試戴兩款內建顯示器的智慧眼鏡原型：一款採單眼設計，只在右眼鏡片配備螢幕；另一款是雙眼顯示，各有一個螢幕。兩款都支援Google地圖與Google Meet等應用程式的擴增實境效果。

協力廠方面，宏達電因先前出售XR部門與相關人員給Google，讓Google得以掌握不少XR關鍵技術，至今雙方在XR方面仍維持頻繁且密集的技術交流，且雙方過去一直以來都保持密切合作關係，有望同步受惠。

驊訊專攻音訊IC，先前傳出打入美系客戶新一代智慧眼鏡供應鏈，該公司在AI技術開發方面專注於通訊降造與娛樂效果兩大領域。

英濟近年積極耕耘AI眼鏡市場，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，轉投資英錡科技擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大的發揮空間。揚明光與大立光供應AI眼鏡用的光學鏡頭模組。觸控模組廠GIS提供光學貼合業務。據悉，GIS正與多家AI眼鏡客戶展開合作中，明年相關業務營收貢獻有望進一步擴大。

Google表示，三星、Warby Parker、Gentle Monster是Google早期的硬體合作夥伴。不過，這些公司至今尚未展示過任何最終產品設計。

Google並展示與大陸企業XREAL合作開發的AR眼鏡「Project Aura」，這是全球首款搭載Android XR平台以及Gemini AI的消費級AR眼鏡產品，預計2026年推出。