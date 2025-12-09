群創：Pioneer人事暫不變 CarUX延後在美上市

面板廠群創光電子公司CarUX於1日宣布完成收購Pioneer，加速全球智慧座艙業務推動。群創董事長洪進揚今天指出，除自己出任Pioneer會長，人事將暫不調整，CarUX原定今年在美上市目標也勢必延後；他表示，兩家公司合併後營收將上看千億元，盼營收能雙位數成長。

群創今天舉行記者會，洪進揚指出，CarUX、Pioneer都是智慧車艙市場的一級供應商，CarUX 以高階顯示解決方案為主，主要客戶集中在歐美高階車種；Pioneer約75%客戶在日本，且多為中階車款；整合後將共同提升在歐美、日本、甚至中國市場的市占率，CarUX併Pioneer只是為了更好。

他強調，Pioneer擁有很好的抬頭顯示器（HUD）經驗可提供CarUX，兩家公司透過技術交流提升品質，且零件共同採購，可大幅降低成本；雖然兩家公司都有自己的客戶，但結果還是要看誰的方案能吸引客戶，就像一家公司內部有競爭，兩家智慧座艙一級供應商合併，也同樣會有內部競爭，兩家公司磨合一段時間後，再重新調整人事架構。

洪進揚說，CarUX合併Pioneer，就像小學時對隔壁班的女生有好感，卻只是擦身而過，一直沒機會表達；時至今日終於情投意合，迅速完婚，兩家公司實質進入合併談判是近1年的事，可謂「以結婚為目的」的談判。

他表示，兩家公司合併後新經營團隊先大致維持，畢竟Pioneer連續6年獲利，並沒有什麼不好的地方，所以就維持下去；不過，將來人事也不至於不改變，要在互相溝通、並透過接案過程對銷售、財務等一項一項磨合後，未來才會進入第二階段的調整。

CarUX合併Pioneer也影響了CarUX在美掛牌上市的計畫，洪進揚解釋，現在已經12月，不得不延後在美上市，但延後絕對是好事，就如同唐三藏赴西天取經，沿途收徒弟，目標不變，只會提升實力；有了Pioneer加入，不管國際能見度、產品的品項增加，對CarUX上市一定加分。

他表示，5個月要完成1600多億日圓跨國合併案並不容易，Pioneer長久以來在全球布局已有斬獲，CarUX併Pioneer不能說是「台灣之光」，但能跨出去說服對方，說明彼此理念為何，如何做到雙方都滿意，其實很不容易。

洪進揚解釋，CarUX、Pioneer明年訂單均已敲定，兩家公司合併，要說訂單增加也是反映在未來幾年，先期會透過統一採購零件降低成本，兩家公司間競爭合作只要是良性透明的都好。

他說，群創事業大致分3類，包括原本核心事業面板、車用、商用；由於智慧座艙業務大幅擴增，車用市場加速成長，非純面板業務營收比重有機會很快跨過1/2。

因應兩家公司合併，彼此將盤點每一個廠區，計算成本。說到關稅議題，他表示，CarUX有美國客戶，有台灣廠、中國廠，但搭配Pioneer工廠，將先從東南亞、墨西哥廠出貨。