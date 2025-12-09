超時工作逾法令12小時遭罰 英業達：已檢討強化管理機制

快訊

中央社／ 台北9日電
英業達。記者吳康瑋／攝影
台北市勞動局日前公布10月違反勞動基準法裁罰結果，代工廠英業達遭罰新台幣30萬元為最高。英業達今天說明，這次個案為部分員工因積極投入專案進度而導致工時超出限制，內部已檢討並強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。

台北市勞動局5日公布10月違反勞動基準法裁罰結果，共130家事業單位遭裁處，總罰鍰金額535萬元。其中，英業達因使勞工延長工時超過法令12小時上限規定，5年內第3次違反勞動基準法第32條第2項規定，遭裁處30萬元。

英業達今天發布聲明稿指出，這次個案發生於專案業務旺季期間，部分員工因積極投入專案進度而出現工時超出限制情況，內部已檢討並強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。

英業達表示，因應科技業快速變動的營運型態，實施「全彈性工時」與「加班費雙軌制度」，在符合法規前提下，賦予員工高度彈性與自主性。員工可依業務淡旺季及個人生活需求，彈性安排上下班時間；如工時達到勞動基準法加班標準，也依法發放加班費，以具體行動保障員工的勞動權益與薪資水準。

英業達強調，未來將持續優化工時管理與即時預警機制，降低超時風險，確保效率與員工健康取得平衡。

在假期與福利制度方面，英業達提供優於法令規定的假期與休假安排，包括每年1天「有薪生日假」，以及3天可自由運用的「Important Day」有薪自選假，鼓勵員工在人生重要時刻保留時間自我充電，並實施「法定補班日免上班」及「英業達限定連假」等制度。

此外，英業達也提供每胎6萬6000元生育禮金，以及免費多元餐點、視障按摩服務、年度健康檢查與員工協助方案（EAPs）。

