邁達特法說會／成為微軟年度最佳合作夥伴 AI、資安雙管齊下

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

系統整合廠商邁達特（6112）9日召開法說會，公司指出2026年ICT產業的成長引擎將來自於兩大部分，分別是AI資安，而公司在這兩個領域都和微軟有很深入的合作，同時為其打造的雲市集METAMatch，也讓邁達特成為微軟年度最佳合作夥伴。邁達特目前正積極開發與Copilot結合的一些專案，包含代理產品、自主開發及資安產品等，朝向AI應用整合的方向持續邁進。

首先在AI的部分，主要是針對資料整合進行開發，目的是把各種不同形式的資料如文字、影像及聲音等，利用AI對其進行整理再將其放入所謂的Data lake，成為一個數據倉儲。而METAMatch則是串連了許多獨立軟體商（ISV），讓他們能夠將自己開發的軟體整合到微軟的A9系統上，擴增其應用場景。

總經理施建成指出，在資安部分，可以分為兩部分，一個是對於AI的大語言模型本身進行保護，稱作Security for AI。因為企業在引進新的AI運算的時候，其實要有資安的功能來保護這一部分，避免原本的模型被入侵或是破壞。另外一個則是AI for Security，資安廠商在開發他們的資安產品時，要把AI功能引進到軟體內，能夠快速的根據收集到的資料進行分析，然後做出反應，所以施建成認為AI for Security跟Security for AI將會是公司未來在資安方面持續跟進的方向。

而針對海外子公司的部分，施建成表示目前美國子公司Brainstorm營運已開始回穩，並且今年在關稅的擔憂下有急單湧入，營收反而創下新高。未來這間公司將會作為邁達特甚至整個集團的前哨站，協助集團打入美國市場。

AI 資安 微軟

