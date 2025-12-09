聽新聞
0:00 / 0:00
H200銷陸先繳25%營收台灣買單？半導體專家：增供應鏈困擾
美國總統川普宣布允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。長期研究地緣政治的半導體業專家說，這恐使得供應鏈行政效率降低。
路透社報導，川普表示，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（NVIDIA）向中國及其他國家經批准的客戶出口H200產品，其中25%營收將支付給美國，支持美國就業、強化美國製造。白宮官員透露，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。
專家說，在台灣生產的輝達H200先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國，美國政府將可充分掌握輝達H200的採購資訊，防堵H200走私中國的問題。
專家表示，美國政府的措施不是只針對輝達，而是劍指輝達H200供應鏈。因台灣生產的輝達H200無法直接運往中國，須先送往美國審查後才能出口中國，勢必會使得供應鏈行政效率降低，採購與交貨時間拉長，對供應鏈添增困擾。
至於上繳美國政府的25%費用實際是由誰支付，專家說，台積電具有高度轉嫁能力，不排除可能由後段封測廠與輝達協商分擔。
專家表示，美國政府以台灣輸往美國時進口稅形式徵收費用，同時可以迫使H200供應商加速在美國生產。觀察川普過去關稅課徵措施不斷調整，對於輝達H200分潤的作法未來也可能改變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言