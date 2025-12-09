快訊

7縣市有感！20:01東部海域發生規模4.7地震 台東最大震度3級

稱霸南投16年！街角銀樓蟬聯「地王」寶座 過去每坪不到50萬

桃園議員爆女學生校內吸喪屍煙彈 「全身顫抖、走路S型」同學都嚇哭

聽新聞
0:00 / 0:00

H200銷陸先繳25%營收台灣買單？半導體專家：增供應鏈困擾

中央社／ 新竹9日電
輝達。 美聯社
輝達。 美聯社

美國總統川普宣布允許輝達中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產後輸往美國時，以進口稅形式徵收。長期研究地緣政治的半導體業專家說，這恐使得供應鏈行政效率降低。

路透社報導，川普表示，美國將在符合國家安全條件下，允許輝達（NVIDIA）向中國及其他國家經批准的客戶出口H200產品，其中25%營收將支付給美國，支持美國就業、強化美國製造。白宮官員透露，將以進口稅的方式向晶片製造地台灣徵收。

專家說，在台灣生產的輝達H200先送往美國進行安全審查，之後才能出口中國，美國政府將可充分掌握輝達H200的採購資訊，防堵H200走私中國的問題。

專家表示，美國政府的措施不是只針對輝達，而是劍指輝達H200供應鏈。因台灣生產的輝達H200無法直接運往中國，須先送往美國審查後才能出口中國，勢必會使得供應鏈行政效率降低，採購與交貨時間拉長，對供應鏈添增困擾。

至於上繳美國政府的25%費用實際是由誰支付，專家說，台積電具有高度轉嫁能力，不排除可能由後段封測廠與輝達協商分擔。

專家表示，美國政府以台灣輸往美國時進口稅形式徵收費用，同時可以迫使H200供應商加速在美國生產。觀察川普過去關稅課徵措施不斷調整，對於輝達H200分潤的作法未來也可能改變。

美國 輝達 中國 晶片

延伸閱讀

川普紓困農戶120億元 經費來自關稅收入 明年2月底到位

Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙

阻各州自管 川普將簽AI行政令 反對派：總統無權干預

上訴法院裁任命案違法 川普前律師哈巴辭新州檢察官

相關新聞

H200銷陸先繳25%營收台灣買單？半導體專家：增供應鏈困擾

美國總統川普宣布允許輝達向中國出口H200晶片，其中25%營收將上繳美國。白宮官員表示，這筆費用可能在輝達晶片於台灣生產...

超時工作逾法令12小時遭罰 英業達：已檢討強化管理機制

台北市勞動局日前公布10月違反勞動基準法裁罰結果，代工廠英業達遭罰新台幣30萬元為最高。英業達今天說明，這次個案為部分員...

經濟部發表我國首套6G 基地台天線系統展實力

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司9日在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECO...

穎崴MEMS探針卡大單到手 簽訂五年三方長期供貨合約

穎崴（6515）9日公告，公司簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，和兩家公司簽訂五年三方長期供貨合約。

Google 舉行「The Android Show: XR Edition」展示多款硬體

Google舉行「 The Android Show: XR Edition」活動，展示未來硬體產品。Google先前在...

暌違5年 IEEE GLOBECOM來台 我國首套6G基地台天線系統現身

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。