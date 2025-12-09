信驊榮獲GSA全球半導體聯盟頒發 最佳財務管理半導體公司獎

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
信驊榮獲GSA最佳財務管理半導體公司獎，由信驊美國子公司副總Dwarka Partani（中）代表領獎。圖／信驊提供
信驊榮獲GSA最佳財務管理半導體公司獎，由信驊美國子公司副總Dwarka Partani（中）代表領獎。圖／信驊提供

全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊科技今日宣布於美西時間12月4日於加州聖克拉拉（Santa Clara）舉行的 2025 年全球半導體聯盟（GSA）頒獎典禮榮獲2025年「最佳財務管理半導體公司獎（Best Financially Managed Semiconductor Company Award）」（年營收十億美元以下公司組別）。這項殊榮表彰了信驊科技在過去一年中在財務績效表現和營運效率的卓越成就。

GSA是全球半導體產業中最具影響力的組織之一，自 1996 年起每年舉辦GSA Global Award，這是信驊科技首次獲得全球半導體聯盟所頒發財務管理類獎項，也是2025年唯一臺灣企業榮獲GSA頒發獎項，對信驊科技之領導力、執行力以及整體財務表現高度認可。GSA最佳財務管理半導體公司獎項針對公開之半導體企業進行全面性財務和營運績效評估，綜合分析了公司成長率、盈利能力、現金流和資本回報率等多項財務指標。信驊科技於2025年前三季，每股獲利72.23 元，前十月累計營收 73.72 億元，已超越2024年全年營收預期，創造歷史新高。

信驊董事長林鴻明表示：「我們深感榮幸能獲得 GSA 頒發的『最佳財務管理半導體公司』獎。 信驊科技始終致力於追求永續成長，今年年底我們亦將完成信驊科技與酷博樂公司分割，未來將各自聚焦核心領域，持續致力於技術創新與穩健企業經營，為員工、股東及合作夥伴創造最大價值。」

