經濟部發表我國首套6G 基地台天線系統展實力

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部產業技術司於 IEEE GLOBECOM 2025「6G研發成果發表會」，吸引多位國際頂尖合作夥伴來臺交流6G研發合作。圖左起為英國JOINER計畫Constantinos Vrontos、歐盟6G SANDBOX 計畫Michael Dieudonne、工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安、經濟部產業技術司司長郭肇中、英國TITAN計畫 Harald Haas、荷蘭FNS計畫Haibin Zhang、法國CEA-LETI 的Emilio Calvanese Strinati共同啟動6G成果發表會。圖／經濟部技術司提供
為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司9日在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2025）中，首次發表我國首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。

經濟部技術司指出，這次IEEE全球通訊大會，亦吸引多位國際頂尖合作夥伴，包括歐盟6G-SANDBOX、6G-SENSES、英國JOINER、TITAN、以及荷蘭FNS計畫代表來台，與中華電信（2412）、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、円通、泰雅、智宏網、工研院及資策會，深度交流國際研發合作，全面展現台灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

經濟部產業技術司長郭肇中表示，根據Omdia最新預估，全球6G 無線網路的投資將於2035年達到250億美元，各國正加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部自112年開始積極投入6G技術布局，此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現台灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

郭肇中表示，為了搶占2030年6G市場先機，經濟部在行政院「次世代通訊科技創新方案」支持下，將於2026年擴大投入6G實驗網路建置和國際標準參與，並透過與國際6G 頂尖機構強強聯手，推進台灣成為全球6G創新實證的重要樞紐，帶領台灣廠商參與國際標準制定，期能打造更多首發產品，搶占6G未來市場。

這次發表會，工研院首次向國際展示我國首套6G 7.125~8.4GHz 頻段的砷化鎵(GaAs)射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列(Massive MIMO)天線系統，相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近5倍的傳輸量，顯示我國在6G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除6G基地台天線系統外，工研院與資策會亦聯合展出包括：ISAC電子圍籬、RIS智慧反射板、NTN非地面通訊、AI-Native智慧網路等。

經濟部表示，未來將持續深化6G實驗網國際合作，並啟動與英國國家級6G計畫JOINER與TITAN的技術驗證合作，雙方將聚焦於通訊與感測融合、大規模多天線、無線與光通訊整合等領域的聯合研發與跨境測試。同時工研院已率先開放「通訊與感測融合」與「高效節能」實驗室；後續於2026年將擴展至「非地面通訊」、「網路數位雙生」、「智慧網路」與「多軌道衛星」等實驗場域，並引入國際研究機構或業者來臺深度交流，使國內業者能在地完成具國際水準的6G測試實績，以強化產業策略夥伴參與3GPP國際標準制定。經濟部將以開放、合作的精神，推動臺灣在全球6G研發與測試體系中扮演關鍵角色，強化我國於國際技術鏈結與標準參與能量，為次世代通訊技術發展奠定根基。

6G 經濟部 基地台

