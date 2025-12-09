信驊奪GSA「最佳財務管理半導體公司獎」 今年每股賺逾72.23元寫新猷

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

伺服器管理晶片大廠信驊（5274）8日宣布，在美西時間12月4日於美國加州聖克拉拉舉行的2025年全球半導體聯盟（GSA）頒獎典禮中，獲頒「最佳財務管理半導體公司獎（Best Financially Managed Semiconductor Company Award）」十億美元以下營收組，是今年唯一獲獎的台灣企業，也凸顯國際對信驊財務體質與營運效率的高度肯定。

信驊指出，GSA此獎項係針對公開半導體公司進行成長率、獲利能力、現金流與資本報酬率等指標的整體評估。信驊今年前三季每股獲利達72.23元，前十月累計營收73.72億元，已超越2024年全年水準，營運再創歷史新高。董事長林鴻明表示，對此次獲獎深感榮幸，公司持續朝永續成長目標前進，年底也將完成與酷博樂公司的分割，未來雙方各自聚焦核心領域，在技術創新與穩健經營上持續為員工、股東及合作夥伴創造更大價值。

信驊 半導體

