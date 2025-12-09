談台積電洩密案 施振榮：別侵害智財權也很重要

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，宏碁集團創辦人施振榮今天說，台積電對智慧財產權保護相當用心，「應該沒有什麼問題」，他強調所有高科技公司都該重視與保護智慧財產權，「不要侵害智慧財產權也是最重要的。」

施振榮下午出席台灣上市櫃公司協會舉辦的台灣企業永續驅動力論壇，會前接受媒體採訪時，被問及對台積電洩密案的看法。

他強調，智慧財產權本來就是所有高科技公司都要重視的東西，大家都應該要保護，而且「不要侵害智慧財產權也是最重要的。」

媒體追問今年科技業爆出多起洩密案，是否需要再提升相關意識；施振榮說，全世界高科技公司面對這種案件「理所當然」，重要的是確認員工加入公司時，不會把原公司的任何智慧財產權和機密帶過來，需要到法院去宣誓，「這個是我們保護自己的一種模式。」

晶圓代工廠台積電11月25日宣布對退休轉任英特爾（Intel）的前資深副總經理羅唯仁提告。英特爾11月26日發出聲明回應，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，根據掌握資訊，沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，並歡迎羅唯仁重返英特爾。