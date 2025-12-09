快訊

25歲葉子誠離世！11歲主演《哥妹倆》果果爆紅 家屬發文：他溫暖了無數人

F-16飛行員大G昏迷「急墜14000呎」 僚機多次呼叫驚險救回

日本7.5強震！台灣旅客青森泡湯「裸身狂奔離開」 東京也狂晃

談台積電洩密案 施振榮：別侵害智財權也很重要

中央社／ 台北9日電

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，宏碁集團創辦人施振榮今天說，台積電對智慧財產權保護相當用心，「應該沒有什麼問題」，他強調所有高科技公司都該重視與保護智慧財產權，「不要侵害智慧財產權也是最重要的。」

施振榮下午出席台灣上市櫃公司協會舉辦的台灣企業永續驅動力論壇，會前接受媒體採訪時，被問及對台積電洩密案的看法。

他強調，智慧財產權本來就是所有高科技公司都要重視的東西，大家都應該要保護，而且「不要侵害智慧財產權也是最重要的。」

媒體追問今年科技業爆出多起洩密案，是否需要再提升相關意識；施振榮說，全世界高科技公司面對這種案件「理所當然」，重要的是確認員工加入公司時，不會把原公司的任何智慧財產權和機密帶過來，需要到法院去宣誓，「這個是我們保護自己的一種模式。」

晶圓代工廠台積電11月25日宣布對退休轉任英特爾（Intel）的前資深副總經理羅唯仁提告。英特爾11月26日發出聲明回應，嚴格禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊或智慧財產權，根據掌握資訊，沒理由相信針對羅唯仁的指控有任何根據，並歡迎羅唯仁重返英特爾。

台積電 智慧財產權 科技業

延伸閱讀

川普准了 Nvidia可賣中國H200晶片 AMD、英特爾也將放行

輝達H200可銷中！美政府分潤25% 相關規定也適用於AMD與英特爾

英特爾前CEO基辛格被迫辭職 迄今仍無法理解

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

相關新聞

經濟部發表我國首套6G 基地台天線系統展實力

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司9日在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECO...

穎崴MEMS探針卡大單到手 簽訂五年三方長期供貨合約

穎崴（6515）9日公告，公司簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，和兩家公司簽訂五年三方長期供貨合約。

Google 舉行「The Android Show: XR Edition」展示多款硬體

Google舉行「 The Android Show: XR Edition」活動，展示未來硬體產品。Google先前在...

暌違5年 IEEE GLOBECOM來台 我國首套6G基地台天線系統現身

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（I...

IEEE GLOBECOM 2025今登場 中華電信展出海地星空、AI 9項研究成果

全球通訊領域最具規模與指標性的旗艦國際會議IEEE GLOBECOM 2025今（9）日於台北國際會議中心盛大開幕，中華...

黃仁勳談結識張忠謀過程 感謝台積電願意承擔風險、全力支持輝達

輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。