穎崴MEMS探針卡大單到手 簽訂五年三方長期供貨合約
穎崴（6515）9日公告，公司簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，和兩家公司簽訂五年三方長期供貨合約。
穎崴公告事實發生日：114年12月09日。
契約或承諾相對人：Technoprobe S.p.A.及MS SUN Technology Company Ltd.。
契約或承諾起迄日期（或解除日期）：114年12月09日起至少五年。
主要內容（解除者不適用）：為拓展MEMS探針卡之業務，本公司與Technoprobe S.p.A.及MS SUN Technology Company Ltd.簽訂至少五年之三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品。
穎崴公告，預期對公司未來之財務及業務有正面影響。具體目的：拓展MEMS探針卡之業務。
