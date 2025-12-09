快訊

穎崴MEMS探針卡大單到手 簽訂五年三方長期供貨合約

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
穎崴科技董事長王嘉煌（右）與穎崴資深副總經理陳紹焜。記者尹慧中／攝影
穎崴（6515）9日公告，公司簽訂MEMS探針卡長期供貨合約，和兩家公司簽訂五年三方長期供貨合約。

穎崴公告事實發生日：114年12月09日。

契約或承諾相對人：Technoprobe S.p.A.及MS SUN Technology Company Ltd.。

契約或承諾起迄日期（或解除日期）：114年12月09日起至少五年。

主要內容（解除者不適用）：為拓展MEMS探針卡之業務，本公司與Technoprobe S.p.A.及MS SUN Technology Company Ltd.簽訂至少五年之三方長期供貨合約，採購MEMS探針卡相關產品。

穎崴公告，預期對公司未來之財務及業務有正面影響。具體目的：拓展MEMS探針卡之業務。

穎崴

