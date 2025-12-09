Google 舉行「The Android Show: XR Edition」展示多款硬體

Google舉行「 The Android Show: XR Edition」活動，展示未來硬體產品。Google先前在 Google I/O 大會上，宣布與三星（Samsung）以及 Gentle Monster 和 Warby Parker 合作，設計時尚輕便、適合全天候配戴的眼鏡。包括AI眼鏡、有線XR眼鏡。

在AI眼鏡部分，Google XR目前正開發兩種類型的眼鏡。首先是語音助理設計的 AI 眼鏡，專為「不需看螢幕的協助」而設計。透過內建揚聲器、麥克風與鏡頭，能自然地與 Gemini 對話、拍照並獲取協助。

另一種則是顯示型 AI 眼鏡，利用鏡片內建的顯示功能，在用戶需要的時候，隱秘地獲得像是步驟式導航提示或即時翻譯字幕等所需資訊，首款眼鏡產品預計將於明年推出。

在有線XR眼鏡部分，Android XR將支援有線XR眼鏡，這類裝置不僅輕便攜帶，也結合了頭戴式裝置的沉浸感與現實世界的臨場感。Google XR展示了來自XREAL的Project Aura預覽，這是第一款Android XR的有線 XR 眼鏡裝置，配備 70 度視野（FOV）與光學透視顯示技術，能將數位內容直接疊加在現實視野上，可以把多個視窗放置在視野中，並在不遮擋周遭環境的情況下，隨身攜帶工作或娛樂內容。