The Android Show：Galaxy XR 全新功能「分身」上線
Google舉行「 The Android Show: XR Edition」活動，分享了Android XR 生態系的未來方向。Google XR 副總裁暨總經理Shahram Izadi在官方部落格公布 Galaxy XR 釋出功能更新。
包括電腦同步連結（PC Connect）功能來擴展工作空間；全新化身（Likeness）技術能建立逼真的數位化身，即時呈現用戶的臉部表情跟手勢，與對方互動。
Google XR公布電腦同步連結（PC Connect）功能擴展工作空間，讓頭戴式裝置與 Windows 電腦連結，將電腦桌面或特定視窗拉進虛擬空間中，並與 Google Play 的原生應用程式並排顯示，近期將推出 Beta 版，在高效處理工作或PC 遊戲情境，可以透過這項功能，享受沉浸體驗。並持續把頭戴式裝置更輕鬆地融入生活的各種場景，例如旅行模式（Travel mode）讓狹小空間瞬間變身為個人電影院或沉浸式辦公室，畫面在移動中也能保持穩定。
在使用頭戴式裝置進行視訊通話時，為了強化跟對方的連結，Google XR推出了化身（Likeness）。Beta版今天上線，這項技術能建立逼真的數位化身，即時呈現用戶臉部表情跟手勢。透過Android XR頭戴式裝置進行視訊通話時，對方也可以看見自然的你，讓互動更親切並具有個人風格。
