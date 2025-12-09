暌違5年 IEEE GLOBECOM來台 我國首套6G基地台天線系統現身

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（IEEE GLOBECOM 2025）中，首次發表我國首套6G基地台天線系統，象徵台灣在6G關鍵技術自主研發上的重要里程碑。

此次展覽亦吸引多位國際頂尖合作夥伴，包括歐盟6G-SANDBOX、6G-SENSES、英國JOINER、TITAN、荷蘭FNS計畫，以及法國CEA-LETI代表來台，與中華電信、聯發科技、仁寶、和碩、光寶、明泰、稜研、耀登、現觀、円通、泰雅、智宏網、工研院及資策會，深度交流國際研發合作，全面展現台灣6G產業鏈自晶片、系統至國際實證的協作成果與完整生態系。

經濟部產業技術司郭肇中司長表示，根據Omdia最新預估，全球6G無線網路的投資將於2035年達到250億美元，各國正加速投入6G研發與跨國合作布局，經濟部自112年開始積極投入6G技術布局，此次除首度亮相6G基地台天線與關鍵晶片外，也同步向國際展示通訊與感測融合（ISAC）、智慧反射面板（RIS）、AI原生網路及非地面通訊（NTN）等核心技術，展現台灣在6G關鍵技術的厚實基礎與研發實力。

本次發表會，工研院首次向國際展示我國首套6G 7.125-8.4GHz 頻段的砷化鎵（GaAs）射頻前端晶片自主技術，並同步開發新型高密度四極化天線技術，將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列（Massive MIMO）天線系統，相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線，在相同天線面積下增進將近5倍的傳輸量，顯示我國在6G射頻與天線整合領域已具備關鍵自主研發能力。

除6G基地台天線系統外，工研院與資策會亦聯合展出ISAC電子圍籬、RIS智慧反射板、NTN非地面通訊、AI-Native智慧網路等多項關鍵技術成果。

經濟部產業技術司未來將持續深化6G實驗網國際合作，並啟動與英國國家級6G計畫JOINER與TITAN的技術驗證合作，雙方將聚焦於通訊與感測融合、大規模多天線、無線與光通訊整合等領域的聯合研發與跨境測試。

工研院也已率先開放「通訊與感測融合」與「高效節能」實驗室，後續於2026年將擴展至「非地面通訊」、「網路數位雙生」、「智慧網路」與「多軌道衛星」等實驗場域，並引入國際研究機構或業者來台深度交流，使國內業者能在地完成具國際水準的6G測試實績，以強化產業策略夥伴參與3GPP國際標準制定。