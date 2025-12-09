IEEE GLOBECOM 2025今登場 中華電信展出海地星空、AI 9項研究成果

全球通訊領域最具規模與指標性的旗艦國際會議IEEE GLOBECOM 2025今（9）日於台北國際會議中心盛大開幕，中華電信受邀參與大會專題演講、主題高峰會與多場產業論壇，從願景藍圖、技術研發、網路演進到應用服務，展現中華電信在6G、人工智慧（AI）原生網路、全光網路、衛星通訊與永續韌性等關鍵領域的深厚布局與研發成果。

IEEE GLOBECOM 2025今年以「永續通訊與無所不在的智慧」為主題，於12月8日至12日匯聚逾千位國際專家學者與產業領袖，共同探討6G前瞻技術與AI智慧應用。

中華電信研究院長蘇添財以「Towards the AI-Native Telco: Hyper-Connected, Resilient and Sustainable」為題進行專題演講，分享中華電信在AI原生轉型上的實踐成果。蘇添財指出，未來電信網路將以全光網路、NTN非地面網路及分散式AI資料中心為基礎，建構兼具超連結、韌性與高能源效率的AI原生網路架構，實現即時、低碳且具彈性的智慧連線，大幅提升用戶體驗與能源使用效率。

中華電信網路分公司總經理賈仲雍則受邀參與主題高峰會，分享Open vRAN開放虛擬化無線接取網路的演進趨勢與實務挑戰。賈仲雍表示，中華電信透過設置測試實驗室與應用驗證場域，攜手國內設備製造商與系統整合商等夥伴，進行端到端性能與互通性驗證，協助加速Open vRAN產品成熟度與國際接軌，為未來開放網路與6G網路架構奠定關鍵基礎。

展會期間，中華電信以「海地星空前瞻韌性網路」與「AI智慧應用」兩大主題，推出九項展示。

在「海地星空」主題下，中華電信展出「O-RAN 整合專網」、「全光網路跨雲高效資料傳輸方案」、「多軌衛星服務」、「低軌衛星終端設備主動式網管系統」等四大研發成果，呈現中華電信在開放網路、全光網路以及衛星與地面網路整合上的最新布局。

在「AI智慧應用」主題下，中華電信展出「AI智慧客服整體解決方案」、「AI智慧客服（小Q）」、「AI口譯達人」、「DeepFlow智慧分析平台」、「DeepVoice客戶心聲分析平台」等五大研發成果。

中華電信以自主研發的語音辨識與大語言模型為核心，整合文字與語音機器人，提供電話、網頁、App多管道的一致且高效客服體驗；並以GenAI打造具多語言能力的企業專屬虛擬角色，客製化應用於導覽、門市與客服助理，亦可支援櫃台、演講、會議三大情境的即時翻譯；而DeepFlow與DeepVoice兩大平台，則可協助企業管理AI全流程並解析客服語音，深入洞察客戶需求、強化決策品質，進一步提升整體服務水準。

中華電信簡志誠董事長表示，「在5G領先建設的基礎上，中華電信正加速邁向6G x AI的新時代。我們以海纜、行動/光纖/微波通訊、低軌/中軌及同步軌道（高軌）衛星構成的『海地星空』綿密網路，結合AI原生網路與全光化基礎設施，打造具韌性、低碳且高效率的通訊環境，守護台灣關鍵基礎設施安全，也為國際客戶創造新價值。」