有電斯有財 公用事業成為AI發展核心

人工智慧（AI）需求強勁，全球電網與電力投資規模激增。富蘭克林投顧指出，AI資料中心算力仰賴大量電力，電網的汰舊與強化推動基礎建設進入資本支出超級周期，公用事業成為AI發展核心。

美國能源署發布，2025年美國民營電力公司的資本支出金額預估將達到破紀錄的近2,080億美元，預估美國未來五年在電力與電氣化產業資本支出上看1.1兆美元，將相當於過去十年總額。

富蘭克林投顧指出，微軟與Meta不只當電力買家，最近更競相宣布加入電力交易市場，以長約支持新電廠投資，提前鎖定容量與價格，降低電力成本波動。若用電量低於預期，也可出售多餘電力。

富蘭克林投顧表示，公用事業成為AI發展核心，長期獲利前景看好。今年以來，電力公用事業題材表現亮眼，在美股、歐股與全球股市表現都領先大盤。公用事業類股受惠於AI需求驅動獲利前景，預計未來7-10年獲利年增可望較過去15年成長1.5倍，平均年化總回報率估計達12-14%。