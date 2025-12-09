快訊

市場靜待降息決議 台股下跌121點收28,182點、台積電收1,480元跌15元

日本青森規模7.5地震！1周內恐有更強地震 郭鎧紋示警：台灣也要小心

今年最後一次更新！iOS 26.2新增8大實用功能 正式版登場時間曝

有電斯有財 公用事業成為AI發展核心

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

人工智慧（AI）需求強勁，全球電網與電力投資規模激增。富蘭克林投顧指出，AI資料中心算力仰賴大量電力，電網的汰舊與強化推動基礎建設進入資本支出超級周期，公用事業成為AI發展核心。

美國能源署發布，2025年美國民營電力公司的資本支出金額預估將達到破紀錄的近2,080億美元，預估美國未來五年在電力與電氣化產業資本支出上看1.1兆美元，將相當於過去十年總額。

富蘭克林投顧指出，微軟與Meta不只當電力買家，最近更競相宣布加入電力交易市場，以長約支持新電廠投資，提前鎖定容量與價格，降低電力成本波動。若用電量低於預期，也可出售多餘電力。

富蘭克林投顧表示，公用事業成為AI發展核心，長期獲利前景看好。今年以來，電力公用事業題材表現亮眼，在美股、歐股與全球股市表現都領先大盤。公用事業類股受惠於AI需求驅動獲利前景，預計未來7-10年獲利年增可望較過去15年成長1.5倍，平均年化總回報率估計達12-14%。

富蘭克林投顧 AI 資本支出

延伸閱讀

亞力、中興電11月績優

「Meta才是詐騙最大溫床」 游淑慧分析小紅書連車尾燈都看不到

一問能知天下事…Meta宣布合作媒體機構 AI助理將提供即時新聞

「猩球崛起」真實版雲林上演 猴群攻破電網大舉入侵淵明國中

相關新聞

暌違5年 IEEE GLOBECOM來台 我國首套6G基地台天線系統現身

為加速我國6G產業技術發展，經濟部產業技術司今（9）日假台北世貿一館，在前瞻通訊領域最具影響力的IEEE全球通訊大會（I...

IEEE GLOBECOM 2025今登場 中華電信展出海地星空、AI 9項研究成果

全球通訊領域最具規模與指標性的旗艦國際會議IEEE GLOBECOM 2025今（9）日於台北國際會議中心盛大開幕，中華...

黃仁勳談結識張忠謀過程 感謝台積電願意承擔風險、全力支持輝達

輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積...

美學者：AI是全球性產品 美台可比照美韓加強合作

人工智慧（AI）浪潮襲來，美國學者今天表示，AI是全球性的產品，必須尋找能在國際間進行治理的方法；在治理相關風險方面，台...

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。