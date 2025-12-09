快訊

英業達營收／11月521.6億元 上半年提前拉貨、第4季成長暫緩

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）9日公布11月營收521.6億元，月減4.8%，年減14.3%，前11個月累計營收達6,268.2億元，較去年同期成長9.2%。公司先前在法說會上表示，由於上半年客戶因關稅及貿易戰等原因提前拉貨，因此第4季拉貨動能將趨緩，預計營收將回落至與第1季持平的水準。

不過展望2026年，公司預期整體營收將仍會有顯著成長，並有機會超越今年的成長幅度，而主要成長動能仍是來自AI伺服器貢獻，AI伺服器營收占比將會超過50%。而除了Tier 1的CSP外，公司也十分看好二、三線的雲端客戶（Neo Cloud）所帶來的成長貢獻。

至於筆電的部分，公司顯得較同業來的樂觀，認為明年在WINDOWS 10終止服務帶來的換機潮及AI PC的發酵下，即便面臨中國對手的價格競爭策略，筆電部分仍會有個位數的成長。

