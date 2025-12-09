快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

鴻騰於沙烏地合資新廠動土 拚明年第4季投產充電樁

中央社／ 台北9日電

鴻海旗下鴻騰精密科技今天表示，與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart Mobility，當地時間8日已在達曼（Dammam）沙爾曼國王能源園區（King SalmanEnergy Park, SPARK）動土。

鴻騰精密上午透過新聞稿指出，Smart Mobility占地9490平方公尺的新廠，預計2026年第3季完工，在完成SPARK驗證流程後，規劃明年第4季投產。SmartMobility三款充電產品已取得沙烏地SASO認證，充電樁營運管理系統（CPMS）預計2026年上半年商用化。

鴻騰精密董事長盧松青表示，沙烏地新廠象徵鴻騰在歐洲、中東和非洲EMEA區域，建立重要據點，Smart Mobility工廠將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙烏地實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），提升沙烏地本地供應鏈能力。

鴻騰說明，Smart Mobility在SPARK園區內，啟用首座電動車充電站，成為園區的第一個示範級安裝點。

Smart Mobility執行長HH Prince Fahad N. Al Saud指出，電動車是人工智慧（AI）時代車用升級必要運算平台，沙烏地希望在AI、智慧城市與自動化領域領先，充電網絡是國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的SPARK園區是推動轉型的重要基地。

展望鴻騰在全球布局，盧松青表示，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲也設立支援歐洲市場的車用產線，此次在沙烏地動土，呼應沙烏地政府推動的沙烏地製造（Saudi Made）政策，優先支持當地製造。

延伸閱讀

KK園區1178名中國籍電詐嫌犯 經泰國押解回陸

避免閒置浪費 交通部下修電動車離島充電樁數量

電動車衝破百萬輛、稅收單年恐短收36億！政府研擬新費率2026年底出爐

電動車進山免里程焦慮　桃園多處風景區設充電樁推低碳旅遊

相關新聞

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

黃仁勳談結識張忠謀過程 感謝台積電願意承擔風險、全力支持輝達

輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積...

美學者：AI是全球性產品 美台可比照美韓加強合作

人工智慧（AI）浪潮襲來，美國學者今天表示，AI是全球性的產品，必須尋找能在國際間進行治理的方法；在治理相關風險方面，台...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。