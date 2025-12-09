鴻騰於沙烏地合資新廠動土 拚明年第4季投產充電樁
鴻海旗下鴻騰精密科技今天表示，與沙烏地Saleh Suleiman Alrajhi & Sons合資成立的Smart Mobility，當地時間8日已在達曼（Dammam）沙爾曼國王能源園區（King SalmanEnergy Park, SPARK）動土。
鴻騰精密上午透過新聞稿指出，Smart Mobility占地9490平方公尺的新廠，預計2026年第3季完工，在完成SPARK驗證流程後，規劃明年第4季投產。SmartMobility三款充電產品已取得沙烏地SASO認證，充電樁營運管理系統（CPMS）預計2026年上半年商用化。
鴻騰精密董事長盧松青表示，沙烏地新廠象徵鴻騰在歐洲、中東和非洲EMEA區域，建立重要據點，Smart Mobility工廠將生產多款充電樁硬體設備，並搭配已在沙烏地實地測試超過半年的充電樁營運管理系統（CPMS），提升沙烏地本地供應鏈能力。
鴻騰說明，Smart Mobility在SPARK園區內，啟用首座電動車充電站，成為園區的第一個示範級安裝點。
Smart Mobility執行長HH Prince Fahad N. Al Saud指出，電動車是人工智慧（AI）時代車用升級必要運算平台，沙烏地希望在AI、智慧城市與自動化領域領先，充電網絡是國家能源基礎建設的一部分，以能源產業為主體發展的SPARK園區是推動轉型的重要基地。
展望鴻騰在全球布局，盧松青表示，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲也設立支援歐洲市場的車用產線，此次在沙烏地動土，呼應沙烏地政府推動的沙烏地製造（Saudi Made）政策，優先支持當地製造。
