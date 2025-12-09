快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

瑞昱前11月合併營收超越去年全年 首季展望強勁

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠瑞昱（2379）11月業績雖然小減，但累計前11月合併營收已超過去年全年的歷史高峰業績，註定今年營收將創新高。

瑞昱11月合併營收為88.82億元，月減1.9％，年增1.8％，累計前11月合併營收為1,143.73億元，年增9.2％，超過去年全年的業績，今年營收表現已註定將創新高，前三季每股純益為23.59元。

瑞昱先前提到，第4季客戶調整年末庫存水準，將持續謹慎穩健管理營運，而明年表現將顯得強健，且估計首季會是強勢開局的情況。

值得注意的是，關於ASIC業務，瑞昱表示正在進行遊戲與IT領域多個專案，未來也會將伺服器及相關應用納入其中。

營收 瑞昱

延伸閱讀

喬山11月合併營收年增10% 受惠採購季

元太11月合併營收月增6.7% 新產線熱轉

勤誠11月合併營收月增2.2% 寫單月次高

葡萄王11月合併營收年增0.7% 展望正面

相關新聞

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

黃仁勳談結識張忠謀過程 感謝台積電願意承擔風險、全力支持輝達

輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積...

美學者：AI是全球性產品 美台可比照美韓加強合作

人工智慧（AI）浪潮襲來，美國學者今天表示，AI是全球性的產品，必須尋找能在國際間進行治理的方法；在治理相關風險方面，台...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。