瑞昱前11月合併營收超越去年全年 首季展望強勁

IC設計大廠瑞昱（2379）11月業績雖然小減，但累計前11月合併營收已超過去年全年的歷史高峰業績，註定今年營收將創新高。

瑞昱11月合併營收為88.82億元，月減1.9％，年增1.8％，累計前11月合併營收為1,143.73億元，年增9.2％，超過去年全年的業績，今年營收表現已註定將創新高，前三季每股純益為23.59元。

瑞昱先前提到，第4季客戶調整年末庫存水準，將持續謹慎穩健管理營運，而明年表現將顯得強健，且估計首季會是強勢開局的情況。

值得注意的是，關於ASIC業務，瑞昱表示正在進行遊戲與IT領域多個專案，未來也會將伺服器及相關應用納入其中。