美學者：AI是全球性產品 美台可比照美韓加強合作
人工智慧（AI）浪潮襲來，美國學者今天表示，AI是全球性的產品，必須尋找能在國際間進行治理的方法；在治理相關風險方面，台灣將會是關鍵角色，美台也可比照美韓協議，加強AI研究、安全相關的合作。
喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Centerfor Asian Studies）等單位今天舉辦「台灣圓桌論壇：引領台灣的AI未來—政策、創新及治理」（TaiwanRoundtable: Navigating Taiwan’s AI Future: Policy,Innovation, and Governance）活動，喬治華盛頓大學國際事務教授艾隆森（Susan Ariel Aaronson）、台灣數位發展部數位政府司司長王誠明及國立政治大學公共行政學系副教授廖興中與會。
艾隆森的研究領域包括數據及AI治理。她表示，AI是一項全球性的產品，「我們將必須尋找能在國際間進行治理的方法」，在治理相關風險方面，台灣將扮演關鍵角色，「因為台灣對AI供應鏈至關重要」。
她也說，在各種政府用途上使用AI的同時，「必須建立信任」。為了獲得人類的信任，AI系統必須以可預測、可一致運作的方式進行設計，並展現誠信與公平，「這些都是超越國家界線的關鍵社會價值」。
對於美台在AI領域的合作，艾隆森會後接受中央社記者訪問表示，研究、安全方面都是潛在的合作領域；美韓之間的協議可作為範本，以推動美國和台灣之間的合作。
美國和韓國10月底達成一項關於科技繁榮的合作備忘錄，根據白宮網站資料，其中包括雙方規劃在制定有利創新的AI政策框架、推廣可信賴的AI技術堆疊出口、發展可用於AI的資料集及加強科技保護措施的執行等方面緊密合作。
台灣方面，行政院已通過AI基本法草案，交付立法院審議。草案明定AI研發與應用的基本原則，也規範應避免AI應用造成違法及不必要蒐集個資等。
