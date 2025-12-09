中興電11月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 8.2元
中興電（1513）11月營收23.2億元，月增4.6%、年增2%，分析師表示，隨著業主缺工問題逐漸改善，加上第4季工程旺季來臨，營收表現符合預期，估今年每股獲利（EPS）8.2元。
法人機構表示。展望中興電2026年營運，受惠業主缺工問題改善、2025年短期天氣影響結束，預期2026年重電設備出貨將恢復正常，並改善產品組合，預估2026年營收338億元，年增19.8%，毛利率29.1%，稅後純益60.7億元，年增46.1%，EPS進一步成長為12元。
考量業主缺工問題逐步解決，中興電今年下在半年營運陸續恢復正常，因此，持續看好營運後市表現
