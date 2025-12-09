隴華擴大投資無人機事業
衛星服務營運商隴華電子（2424）昨（8）日公告，擬斥資上限100萬歐元（約新台幣3,627.6萬元），直接投資法國無人機公司I-SEE GROUP，預計取得5%股權；另將投資500萬元，與I-SEE GROUP合資設立資本額3億元的子公司。
隴華近年持續多角化經營業務，此次擴大無人機領域投資，同時公告將啟動1,500萬股私募案，希望募集1億3,439萬2,000元，用以充實營運資金、強化財務結構及未來發展資金需求。
I-SEE GROUP成立於2016年，成員具備軍事與科技等跨產業背景，主要研發滿足民用和軍事需求的無人機，官網指出正在研發五款無人機產品，在邊緣運算中，融合超穎介面、AI等尖端技術，與30家合作夥伴攜手，專注開發多款遠端重型無人機，今年也來訪問過台灣經濟部等單位。
隴華是台灣唯一同時提供全球海事衛星寬頻網路、全球衛星營運數據中心服務，以及B5G／6G衛星應用整合解決方案的台灣企業。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言