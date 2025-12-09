隴華擴大投資無人機事業

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明黃晶琳／台北報導

衛星服務營運商隴華電子（2424）昨（8）日公告，擬斥資上限100萬歐元（約新台幣3,627.6萬元），直接投資法國無人機公司I-SEE GROUP，預計取得5%股權；另將投資500萬元，與I-SEE GROUP合資設立資本額3億元的子公司。

隴華近年持續多角化經營業務，此次擴大無人機領域投資，同時公告將啟動1,500萬股私募案，希望募集1億3,439萬2,000元，用以充實營運資金、強化財務結構及未來發展資金需求。

I-SEE GROUP成立於2016年，成員具備軍事與科技等跨產業背景，主要研發滿足民用和軍事需求的無人機，官網指出正在研發五款無人機產品，在邊緣運算中，融合超穎介面、AI等尖端技術，與30家合作夥伴攜手，專注開發多款遠端重型無人機，今年也來訪問過台灣經濟部等單位。

隴華是台灣唯一同時提供全球海事衛星寬頻網路、全球衛星營運數據中心服務，以及B5G／6G衛星應用整合解決方案的台灣企業。

