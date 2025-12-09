快訊

川普准了！ 美國放行輝達H200晶片出口到中國

川普關稅施壓… 陸外貿轉向東協歐盟 貿易順差首破兆美元

CSP廠飛向天空 還有難關

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

雲端服務供應商（CSP）正在美國與全球各地大舉興建AI資料中心，電力供應瓶頸也受關注，諮詢公司富事高諮詢（FTI Consulting）預測，2027年前美國資料中心的能源需求幾乎翻倍，相關設施的電力需求也讓電力公司與電網容量不堪負荷，「地球供電恐嚴重不足」，促使業者已經看向天空，想蓋太空資料中心。

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克就認為，在太空蓋資料中心，幾乎有無限的能源供應，減少對電池或備用電源的需求。

另外，Google剛公布「捕日者」計畫（Project Suncatcher），想建立第一座太空資料中心。Google計畫將張量處理器（TPU）搭載在配備太陽能電池板的衛星上、環繞地球運行，太陽能電池板可以持續發電，工作效率是地球上同類電池板的八倍。

雲端服務供應商（CSP）挑戰太空前，有許多難關待解決。首先射往太空的設備，必須能夠承受輻射、極端溫度變化和微隕石撞擊。業界認為，CSP想法很理想，不過考慮成本與風險以及商用進展，未必是好選擇。

太陽能電池 太空

延伸閱讀

資料中心上太空？馬斯克曝遠大規劃：每年發射百萬噸AI衛星

穎崴營收／11月6.25億元 年增43.54%

旺宏早盤勁揚逾8% 市場聯想 Google TPU 、記憶體題材

台股2026年第1季三大利多 AI仍是市場焦點

相關新聞

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，且因應美國政策需求...

村田看明年：非常樂觀AI機櫃MLCC用量 是挖礦機的百倍

全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。