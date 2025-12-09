CSP廠飛向天空 還有難關

雲端服務供應商（CSP）正在美國與全球各地大舉興建AI資料中心，電力供應瓶頸也受關注，諮詢公司富事高諮詢（FTI Consulting）預測，2027年前美國資料中心的能源需求幾乎翻倍，相關設施的電力需求也讓電力公司與電網容量不堪負荷，「地球供電恐嚴重不足」，促使業者已經看向天空，想蓋太空資料中心。

SpaceX創辦人兼執行長馬斯克就認為，在太空蓋資料中心，幾乎有無限的能源供應，減少對電池或備用電源的需求。

另外，Google剛公布「捕日者」計畫（Project Suncatcher），想建立第一座太空資料中心。Google計畫將張量處理器（TPU）搭載在配備太陽能電池板的衛星上、環繞地球運行，太陽能電池板可以持續發電，工作效率是地球上同類電池板的八倍。

雲端服務供應商（CSP）挑戰太空前，有許多難關待解決。首先射往太空的設備，必須能夠承受輻射、極端溫度變化和微隕石撞擊。業界認為，CSP想法很理想，不過考慮成本與風險以及商用進展，未必是好選擇。