被動元件大廠國巨 11月營收月增8% 創新高

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布11月合併營收122.65億元，創單月營收歷史新高，月增8%，年增22.4%。國巨指出，11月業績攻頂，主要反映高階產品與AI相關應用對被動元件需求強勁，以及收購日商芝浦電子的效益，看好後續業績持續走揚。

國巨前11月合併營收1205.79億元，年增7.5%。展望未來，國巨表示，儘管地緣政治重大不確定性依然存在，惟客戶庫存已達健康水準，持續審慎應對未來經濟情況，密切關注關稅及各國匯率的變化。

受惠AI相關應用對被動元件需求強勁，國巨先前預估，AI相關營收比重約10%至12%，今年產能增加幅度約10%至20%，即便本季營收可能持平第3季，但毛利率和營業利益率可小幅季增，看好2026年營運持續成長。

國巨近年併購與整合動作頻頻，今年完成收購日商芝浦電子，持股逾八成，並對IC設計廠茂達發動公開收購。國巨預期，透過相關併購案可補強集團在溫度感測與電源管理應用等高可靠度產品線，並強化車用與工業應用布局。

國巨看好，隨著AI伺服器對液冷導入需求增加，將推升溫度類感測元件需求，該公司可望受惠。

另一方面，因應需求結構改變，國巨已對部分鉭質電容產品調漲價格，並表示將持續確保投資策略與產品組合，以滿足客戶需求。國巨第3季毛利率及營益率均較去年同期上升，法人關注AI產品比重能否持續提升，進一步帶動獲利揚升。

談到今年產能擴充計畫，國巨預估，今年產能增加幅度約10%至20%，持續進行中，主要因應集團有機成長，以及部分高階產品產能有序擴充，包括持續在台灣高雄投資，並滿足AI應用的強勁需求。

