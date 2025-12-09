廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，且因應美國政策需求，不斷擴大在美國的投資力道，預期未來幾年內，北美雲端服務供應大廠至少會有四成AI基礎建設在美國，看好相關商機，廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）都開始加大美國產能布局，全力大啖北美大客戶訂單。

微軟、Google、Meta、亞馬遜AWS及甲骨文等雲端服務供應商在AI基礎建設建置不遺餘力，AI伺服器下單動能甚至已放眼到2027年。業界指出，為因應美國官方政策及避開關稅加徵，目前已經下單的大量AI伺服器將直接在美國代工及出貨，代工大廠同步開始加速在美國投資布局。

其中，廣達在美國田納西州、加州等地都設有廠房，今年更已投資超過1億美元布建新產能。廣達預期，明年仍會持續加大美國製造布局，以因應客戶龐大訂單需求。

緯創、緯穎也積極前進美國，其中，緯創今年已宣布投入超過11億美元，用於擴增達拉斯廠房及設備等相關建置；緯穎先前在德州設置的新廠將在今年12月開始投入量產，成為緯穎在美國布局的最新生力軍。