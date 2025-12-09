馬斯克部署太空算力 元晶沾光 唯一合作台系業者將迎來龐大訂單

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
元晶董事長廖國榮。圖/聯合報系資料照片
特斯拉執行長馬斯克在社群軟體X首度對外描繪太空AI藍圖，擬透過衛星集群與月球工業基地掀起次世代算力革命浪潮，並以太空中源源不絕的太陽能作為電力來源部署AI運算衛星，引爆太陽能大商機。台廠中，元晶（6443）是唯一與馬斯克旗下低軌衛星供應商SpaceX有太陽能合作關係的廠商，有望迎來龐大訂單。

業界分析，馬斯克要打造太空AI算力，其衛星與火箭升空要搭載更多太陽能板，並且要靠太陽能提供AI伺服器電力，元晶已打入SpaceX供應鏈，供貨電池片與模組，並有出貨實績，憑藉著過往的合作淵源與深厚關係，將是馬斯克打造太空AI算力的太陽能發電需求最大贏家。

根據馬斯克構想，只要每顆AI運算衛星配備100千瓦級太陽能供電模組，透過星鏈雷射網路連接，每年可新增100GW（10億瓦）算力且零維護成本；若進一步在月球建立自動化工廠，則可利用質量區動器將衛星加速，算力規模可直接飆升至每年超過100TW（1兆瓦）的驚人算力規模。針對馬斯克驚人的構想，元晶一向不對單一客戶評論。

業界人士指出，在太空中，的確僅剩太陽能是唯一的電力來源，但要驅動AI運算勢必要龐大的電力；換言之，每顆AI運算衛星搭載的太陽能模組數量也要提升，且轉換效率也必須升級，才有機會實現此一願景。

業界人士認為，當前能夠阻擋AI產業持續擴大的唯一不利因素就是缺電，透過太空中的太陽能作為電力來源確實是一個不錯的想法，但實務上仍要克服散熱以及太空輻射等挑戰，而太陽能發電技術則已相當成熟，應不成問題。

據悉，元晶與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多時，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，雙方已合作多年，每年訂單量約落在250MW至300MW（百萬瓦）。

法人認為，若馬斯克的太空AI計畫開始實踐，AI運算衛星對太陽能板的需求有望爆發，而台廠因具備成熟的太陽能供應鏈，有機會切入此一商機，元晶為台灣太陽能模組龍頭廠，未來最有機會受惠。

