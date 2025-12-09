代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最突出；廣達、緯穎月增率各為11.4%、6.2%，單月營收分別為1,929.47億元、968.85億元。

法人指出，廣達、緯創、緯穎11月合併營收同寫新猷，反映全球AI伺服器市場需求強勁，伴隨主要雲端服務供應商（CSP）持續推動建置AI基礎建設，加上進入輝達新款GB300架構AI伺服器出貨旺季，看好廣達、緯創、緯穎本季業績有望齊步改寫新猷，推動全年營收都繳出至少年增五成以上的優異成績單。

緯創11月合併營收2,806.24億元，月增51.6％，也比去年同期大幅成長194.6％。

緯創表示，11月筆電出貨量220萬台，月增10萬台；桌上型電腦與顯示器出貨同為90萬台，AI伺服器出貨則衝上新高峰。

展望本季，緯創指出，即便筆電12月出貨將放緩，仍看好本季筆電出貨動能有機會優於原先預期，因而上修本季筆電出貨預估，從原估季減5％至10％，調整為季減1％至3％；桌上型電腦及顯示器12月出貨將與11月持平，估本季出貨可望優於第3季；AI伺服器雖然12月出貨將比11月低，但本季出貨仍保持強勁水準。

廣達11月合併營收1,929.47億元，月增11.4％，並較去年同期成長36.5％，主要受惠AI伺服器出貨動能增加。廣達統計，11月筆電出貨350萬台，與10月相當。

展望本季營運，廣達表示，整體出貨表現將與先前法說會預期相同，筆電出貨量將季減雙位數百分比，AI伺服器出貨則將季成長雙位數，通用型伺服器則因舊款產品出貨量降低，出貨將維持平穩。

緯穎11月合併營收968.85億元，月增6.2％，並較去年同期大增158.6％。法人指出，受惠雲端服務供應商大客戶專案持續放量，加上美國新廠12月產能將開出，看好緯穎12月業績有望維持11月高檔。