經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
代工大廠廣達、緯創及緯穎8日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最突出。AI伺服器示意圖。圖／AI生成
代工大廠廣達、緯創及緯穎8日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最突出。AI伺服器示意圖。圖／AI生成

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最突出；廣達、緯穎月增率各為11.4%、6.2%，單月營收分別為1,929.47億元、968.85億元。

法人指出，廣達、緯創、緯穎11月合併營收同寫新猷，反映全球AI伺服器市場需求強勁，伴隨主要雲端服務供應商（CSP）持續推動建置AI基礎建設，加上進入輝達新款GB300架構AI伺服器出貨旺季，看好廣達、緯創、緯穎本季業績有望齊步改寫新猷，推動全年營收都繳出至少年增五成以上的優異成績單。

緯創11月合併營收2,806.24億元，月增51.6％，也比去年同期大幅成長194.6％。

緯創表示，11月筆電出貨量220萬台，月增10萬台；桌上型電腦與顯示器出貨同為90萬台，AI伺服器出貨則衝上新高峰。

展望本季，緯創指出，即便筆電12月出貨將放緩，仍看好本季筆電出貨動能有機會優於原先預期，因而上修本季筆電出貨預估，從原估季減5％至10％，調整為季減1％至3％；桌上型電腦及顯示器12月出貨將與11月持平，估本季出貨可望優於第3季；AI伺服器雖然12月出貨將比11月低，但本季出貨仍保持強勁水準。

廣達11月合併營收1,929.47億元，月增11.4％，並較去年同期成長36.5％，主要受惠AI伺服器出貨動能增加。廣達統計，11月筆電出貨350萬台，與10月相當。

展望本季營運，廣達表示，整體出貨表現將與先前法說會預期相同，筆電出貨量將季減雙位數百分比，AI伺服器出貨則將季成長雙位數，通用型伺服器則因舊款產品出貨量降低，出貨將維持平穩。

緯穎11月合併營收968.85億元，月增6.2％，並較去年同期大增158.6％。法人指出，受惠雲端服務供應商大客戶專案持續放量，加上美國新廠12月產能將開出，看好緯穎12月業績有望維持11月高檔。

馬斯克：打造太空資料中心 昇達科、金寶等衛星相關協力廠衝一波

全球首富、特斯拉執行長馬斯克7日釋出其最新衛星與AI大計畫，考量地球供電恐日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX...

代工三雄11月營收攻頂 全年有望繳出躍增逾五成佳績

代工大廠廣達、緯創及緯穎昨（8）日公布11月業績均創單月歷史新高，以緯創衝上2,806.24億元、月增51.6%，表現最...

i18改款 傳導入屏下指紋辨識 協力廠 GIS-KY 將受惠

外電報導，蘋果明年上市的iPhone 18系列新機將迎來大改款，可能首度導入屏下指紋辨識技術，藉此實現手機「全螢幕」體驗...

指紋辨識成本低、干擾小...都是利基

蘋果有望重新導入指紋辨識技術，讓不少果粉相當期待。業界人士指出，相較於人臉辨識（Face ID），指紋辨識具有成本低、環...

廣達、緯創及緯穎加碼美國布局 全力搶單

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，且因應美國政策需求...

村田看明年：非常樂觀AI機櫃MLCC用量 是挖礦機的百倍

全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載...

