村田看明年：非常樂觀AI機櫃MLCC用量 是挖礦機的百倍

全球被動元件龍頭日商村田（Murata）表示，AI大量消耗積層陶瓷電容（MLCC），以輝達最新GB300平台為例，需搭載約3萬顆MLCC，約是挖礦機的十倍、手機的30倍，車輛的三倍，單一AI機櫃更消耗高達44萬顆MLCC，是挖礦機的上百倍。從需求端看來，明年仍「非常樂觀」。

村田加強與大中華區接觸，相關主管近期訪台並接受本報專訪，暢談產業動態與村田戰略布局，釋出以上訊息。村田看旺AI對被動元件市場帶來的正面效應，法人看好，國巨（2327）、華新科（2492）等台灣被動元件廠也將受惠。

法人分析，當年一台虛擬貨幣挖礦機消耗約三、四千顆MLCC，就讓被動元件市場面臨「史上最嚴重缺貨潮」，當時報價暴漲甚至「一日多市」，如今AI伺服器MLCC用量比挖礦機大增十倍，一台AI機櫃更要使用44萬顆MLCC，將引爆新一波被動元件需求熱潮。

村田預期，AI伺服器、自動駕駛與邊緣AI裝置是催動被動元件需求的三大動能，以AI伺服器MLCC用量在所有終端中最為驚人，以GB300伺服器平台為例，平均搭載預估最多約3萬顆，主要是高容值高產品，總量換算是車輛的三倍、手機的30倍。隨著GPU算力突破、電源架構加大設計幅度，濾波、電源管理、抗干擾等周邊元件需求暴增，帶動MLCC用量呈現結構性成長，單一AI伺服器機櫃消耗至少高達44萬顆MLCC。

村田指出，AI伺服器機櫃與電源系統仍供不應求，從需求端看來，明年仍「非常樂觀」。

村田預估，2030年AI伺服器用MLCC需求將較2025年大增3.3倍，意味未來五年MLCC市場將出現長期高速成長曲線。雖然MLCC價格向來較敏感，但在AI、車用與高階醫療需求支撐下，供需緊俏度仍會決定明年報價走勢。

業界看好，村田對明年AI需求強烈樂觀，不只反映在日系供應鏈，國巨、華新科等台灣被動元件廠同步迎來利多。國巨近年以「被動元件系統級整合」為主軸，切入AI伺服器、網通設備與車用電子等領域，隨高壓電源、電感、感測元件需求全面上升，外資正向看待國巨明年毛利率及平均售價走勢。華新科近期受惠於 WiFi 7、AI PC、網通設備升級，加上各大AI伺服器客戶增加訂單透明度，法人普遍預期華新科2026年獲利將優於今年，下半年起改善動能更為明顯。

村田強調，現階段集團已不能僅以「被動元件廠」定位公司，而是橫跨MLCC、射頻（RF）元件、感測器、EMI元件、電源模組在內的完整電子元件供應商，其產品線應用涵蓋 智慧手機、邊緣AI裝置、車用電子、工業機器人、無人載具、醫療設備、綠電與智慧電表。